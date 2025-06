Karel Kašák je bratrem modelky Veroniky Kašákové, účastnice soutěže Miss a zakladatelky nadace, která pomáhá dětem z dětského domova. S tím mají oba osobní zkušenost, protože v dětství byli odebráni drogově závislé matce a umístěni právě do jednoho z dětských domovů. „Mamince nás odebrali, protože jednou nepřišla domů. Brala drogy, asi hodně, a tak jsme se vlastně dostali do dětského domova, kde to nakonec pro nás bylo spíš vysvobození,“ řekl k tomu v minulosti Kašák.