"Pokusili se mě zabít," tvrdí Soukup o Hanychové a Dopitovi

K tomu, co vypustil do světa její expartner, se Hanychová odmítla vyjádřit. „Cože? Podívejte se, mám zrovna holčičí den a tohle nebudu řešit,“ řekla redakci Extra.cz poté, co ji s obviněním konfrontovala. „To si děláte legraci. To už říká i takové věci?“ nechápal Agátin manžel Miroslav Dopita. Toho nemůže Soukup vystát a minulý rok v září dokonce mezi těmito dvěma došlo k fyzické potyčce.