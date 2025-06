Pod kudlu je nikdo nedostane. Tyto celebrity se vymezily proti plastickým operacím

„Mně to je strašně vzdálené. Já jsem si dokonce uvědomila, že jsem už vlastně v menšině, protože nemám úpravu žádnou,“ řekla svůj názor na invazivní kosmetické procedury Emma Smetana pro eXtra.cz.

„Mám pocit, že to vždycky na těch lidech, co tu úpravu mají, hned poznám. Je mi záhadou opravdu každá úprava, která jde poznat. Nechápu, že to někdo chce,“ uvedla s tím, že i když čelila podezřením, že si nechala dělat úpravy, není to něco, po čem by toužila. „Mně se dokonalost asi dostatečně nelíbí. Dodnes si lidi i myslí, že mám přifouklou pusu. Všechno je to ale o tom, jak moc lpíme na tom, že chceme být dokonalí, to já jsem naštěstí nechtěla nikdy.“