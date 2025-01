Emma Smetana: „Chci si dát pauzu od malosti, se kterou se tu setkávám“

Emma Smetana otevřeně vyjádřila své obavy z politické situace ve světě i v České republice. Umělkyně neskrývá své zděšení z aktuálního dění a obává se, co přinesou následující měsíce. V ostré kritice si vzala na mušku mimo jiné Donalda Trumpa a Andreje Babiše. „Na trůn světa podruhé dosedla oranžová kreatura, tentokrát ale mnohem razantnějšího ražení než před osmi lety. Svět se stihl obrátit naruby. Brexit, covid-19, Jemen, katastrofa na Ukrajině, 7. říjen, Gaza na pokraji hladomoru… A rozmach politických hnutí a lídrů, co říkají výhradně to, co chtějí ‚lidi‘ slyšet. Lžou. Slibují nemožné nebo to, co už je dávno splněno (Trump slibuje, že z USA udělá největší ekonomiku a ropnou velmoc – obojím už dávno je a nadále bude),“ prohlásila zpěvačka a moderátorka ve svém kritickém komentáři.