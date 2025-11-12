Herec Petr Rychlý oslavil v létě své šedesáté narozeniny a současně se pouští do nové černé komedie o smrti. Práce na inscenaci v něm podle vlastních slov otevírá prostor pro hlubší úvahy o životě i jeho konci. Po odchodu obou rodičů už se těmto tématům nevyhýbá. V rozhovoru pro eXtra.cz přiznal, že vůbec poprvé vážně přemýšlí o sepsání závěti.
Reklama
Nová hra Dokud nás smrt… jako by se symbolicky potkala s tím, co herec aktuálně řeší. „Samozřejmě, že se o to zajímám, protože zajímáte se o to, když vám odejdou rodiče. Já už rodiče nemám,“ řekl Rychlý v rozhovoru pro eXtra.cz. Životní jubileum a ztráty v rodině ho vedou i k praktickému uvažování: „Po šedesátce už taky přemýšlíte o tom, jestli neudělat závěť. Závěť je důležitý slovo, to má velkou roli i v tom našem představení, takže už o tom taky uvažuji. Patří to k našemu životu. Proto si užívejme každý den,“ dodal.
Už jednou na workoholismus doplatil
A dostal ho až na operační sál, kde musel podstoupit angioplastiku. „Byl jsem teď na kontrole a srdce mám v pořádku. Protože jsem před třinácti lety měl infarkt myokardu, tak mě hlídají. Ale všechno je dobré, takže pohoda,“ řekl Rychlý pro Blesk s tím, že byl do nemocnice odvezen ještě při natáčení. Ve svých 47 letech podle všeho velmi pracoval a neuměl se na chvíli zastavit a odpočinout si, na což by si měl dávat pozor každý.
Reklama
Gynekolog amatér
Rychlý má za sebou více než dvě dekády v roli doktora Čestmíra Mázla v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Reálné medicínské rady však rozdávat nehodlá. „Já už bych toho doktora nechtěl dělat,“ řekl a s nadsázkou dodal: „Někteří diváci Ordinace v růžové zahradě si omylem myslí, že rozumím medicíně. Ale milí diváci, tak to není, jsem stále jenom gynekolog amatér,“ pronesl se smíchem. Jako „lékař“ tak vystupuje pouze na obrazovce – v reálném životě lidi posílá za odborníky: „Jedna dáma se ptala, proč hubne, tak jsem jí řekl, že jí to bohužel říct nemůžu, že musí navštívit specialistu.“
Věk je jen číslo
Rychlý šedesátiny oslavil v rodinném kruhu. „Věk je jenom číslo. Oslavili jsme to s rodinou, to bylo hrozně hezký, byla tam všechna moje vnoučata, celá moje rodina,“ popsal. Jako herec se podle svých slov dívá dopředu „Herec spíš vždycky žije od úkolu k úkolu, takže teď jsem zaměstnán hlavou touhle hezkou komedií a těším se na premiéru,“ dodal.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Rychlý: Ordinace byla kus života, předtím jsem byl trapný bavič. Jedu na 150 procent
Mohlo by vás zajímat
Reklama