Pizingerová sní o nahém Noidovi, Boho se stěhuje a Kerndlová má nový zub

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Zpěvačka Martina Pártlová před lety opustila ruch velkoměsta a přestěhovala se na periferii. Před časem také koupila statek v jižních Čechách, kde vybudovala krásnou chalupu. A přestože si většinu věcí nechala dělat firmou, do trávníku se pustila svépomocí.
Zpěvačka Martina Pártlová před lety opustila ruch velkoměsta a přestěhovala se na periferii. Před časem také koupila statek v jižních Čechách, kde vybudovala krásnou chalupu. A přestože si většinu věcí nechala dělat firmou, do trávníku se pustila svépomocí.
Zpěvačka Jitka Boho už svůj vztah s kolegou Lukášem Langmajerem nijak netají a odhodlala se zveřejnit první společnou fotku. Tento týden také proběhlo stěhování do společného domova.
Herečka Sandra Nováková ráda sleduje trendy na sociálních sítích. Ten nejnovější se rozhodli vyzkoušet spolu s manželem, režisérem Vojtěchem Moravcem.
Mít děti v pozdějším věku má jisté výhody. Jednou z nich je, že děti rodiče udržují neustále aktivní. Své o tom ví i herec Tomáš Matonoha, který si díky své dceři Laře vyzkoušel zcela nový sport.
Herečka Barbora Mottlová se před časem přestěhovala s manželem na vesnici. Pochvaluje si to, že venčit pejska tam může klidně i v pyžamu.
Výlety do přírody podniká většina lidí, aby si odpočinuli a vyčistili hlavu. Někdy to ale může být i pěkný adrenalin. Jako v případě herce Pavla Lišky, který potkal pěkně velkého divočáka, se kterým si koukali z očí od očí.
Výtah paternoster býval v historických budovách poměrně častý. Dnes už je spíš raritou a turistickou atrakcí. Jízdu v něm miluje i influencerka Mariana Prachařová.
Chcete vědět o čem se zdává prezidentce nadačního fondu Kapka naděje Vendule Pizingerové? Jsou to pěkně divoké příběhy.
Před časem měla zpěvačka Tereza Kerndlová nehodu na elektrokoloběžce, při které si vyrazila přední zub. Dlouhé měsíce chodila s provizorní náhradou a nyní ukázala nejen to, jak její nový zub vypadá, ale také to, jak jí to sluší bez něj.
S podzimem opadává listí ze stromů a herečka Klára Issová se rozhodla následovat přírodu a zkrátit své vlasy.