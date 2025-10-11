11. 10. Andrej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Pizingerová sní o nahém Noidovi, Boho se stěhuje a Kerndlová má nový zub

Vendula Pizingerová
Vendula PizingerováFoto: Profimedia.cz
Vendula Pizingerová
Vendula PizingerováFoto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.

Předchozí
1234510
Pokračovat

Martina Pártlová

Zpěvačka Martina Pártlová před lety opustila ruch velkoměsta a přestěhovala se na periferii. Před časem také koupila statek v jižních Čechách, kde vybudovala krásnou chalupu. A přestože si většinu věcí nechala dělat firmou, do trávníku se pustila svépomocí. 

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama