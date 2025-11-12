12. 11. Benedikt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Petra Hřebíčková má vážně nemocné plíce. Přičítala to však pouze svému zlozvyku

Petra Hřebíčková
Petra HřebíčkováFoto: Profimedia
Petra Hřebíčková
Petra HřebíčkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Petra Hřebíčková už delší dobu pociťovala potíže s dýcháním. Ani ve snu by ji ale nenapadlo, že může jít o něco velmi vážného. S odhalením diagnózy jí pomohla náhoda.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Jako dlouholetá kuřačka přičítala potíže se zadýchávání herečka Petra Hřebíčková svému zlozvyku, kterého se několikrát pokoušela zbavit. Až když na jedno divadelní představení přišel lékař se specializací na onemocnění dýchacího ústrojí, všiml si, že herečka potřebuje odbornou pomoc. 

Plíce
Plíce

10 nejhorších povolání pro plíce. Najdete tam i to vaše?

Zdraví

„Jako herečka na jevišti zpívám, mluvím, prostě pracuju s dechem. Začala jsem vnímat, že se potřebuju nadechnout dříve, než moji kolegové, ale myslela jsem si, že za to může kouření, a když přestanu, zlepší se to,“ říká Hřebíčková otevřeně v rozhovoru pro Blesk. Tam se také svěřila, že zbavit se svého zlozvyku se pokoušela několikrát. „Já jsem se tenhle rok aktivně snažila přestat. Třeba měsíc jsem nekouřila, pak jsem si zapálila… Ale byla jsem prostě přesvědčena, že letos to musím zvládnout. Věřím, že se to podaří. I když bohužel s diagnózou,“ říká herečka, které s odhalením nemoci pomohla náhoda. 

Na jedno její představení se přišel podívat i docent Norbert Pauk, přednosta kliniky pneumologie ve Fakultní nemocnici Bulovka, kterému se její stav nezdál. „Domluvili jsme se rovnou na plicním vyšetření,“ popisuje herečka, jak se všechno seběhlo. Zároveň prozradila, co ji vedlo k tomu, aby o svém zdravotním stavu tak veřejně hovořila. „Chtěla jsem hlavně motivovat ostatní lidi, aby se nebáli nechat se vyšetřit, pokud třeba kouří a začínají se zadýchávat.“

Reklama

Závažnosti Chronické obstrukční plicní nemoci, známé jako CHOPN si je Hřebíčková dobře vědoma, je ale velmi ráda, že se na to přišlo v ranném stádiu. „Myslím, že se na tu nemoc přišlo včas a že díky nekouření a dalším změnám životního stylu dokážu oddálit ty nejhorší příznaky. Samozřejmě je třeba plíce sledovat a hlídat. Ale nechci, aby to vyznělo, že mám smrt na jazyku, tak to vůbec není!“ říká optimisticky. A její slova potvrzuje sám lékař. Výsledky vyšetření prokázaly, že pacientka trpí CHOPN v počátečním, lehkém stadiu, které ještě nemusejí provázet žádné závažné příznaky. Onemocnění se v tomto případě podařilo zachytit včas,“ popsal docent Norbert Pauk.

Mohlo by Vás zajímat: Formanová: Z Milošovy smrti mě dostalo psaní, 23 let s ním strašně rychle uteklo

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama