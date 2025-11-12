Závažnosti Chronické obstrukční plicní nemoci, známé jako CHOPN si je Hřebíčková dobře vědoma, je ale velmi ráda, že se na to přišlo v ranném stádiu. „Myslím, že se na tu nemoc přišlo včas a že díky nekouření a dalším změnám životního stylu dokážu oddálit ty nejhorší příznaky. Samozřejmě je třeba plíce sledovat a hlídat. Ale nechci, aby to vyznělo, že mám smrt na jazyku, tak to vůbec není!“ říká optimisticky. A její slova potvrzuje sám lékař. „Výsledky vyšetření prokázaly, že pacientka trpí CHOPN v počátečním, lehkém stadiu, které ještě nemusejí provázet žádné závažné příznaky. Onemocnění se v tomto případě podařilo zachytit včas,“ popsal docent Norbert Pauk.