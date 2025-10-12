Britský hudebník Ian Watkins, někdejší frontman skupiny Lostprophets, zemřel ve vězení. Podle BBC měl osmačtyřicetiletého zpěváka, který si odpykával 35letý trest za sexuální zneužívání dětí, usmrtit spoluvězeň. Watkins byl umístěn ve věznici Wakefield na severu Anglie. „Dnes ráno (v sobotu) v 9:39 byla policie přivolána zaměstnanci věznice HMP Wakefield, kteří nahlásili napadení vězně,“ uvedla policie Západního Yorkshiru. „Na místo dorazily záchranné složky a muž byl krátce nato prohlášen za mrtvého.“ Deník Daily Mail pak zveřejnil informaci, že Watkins zemřel na masivní ztrátu krve poté, co mu útočník podřízl krk. Strážní údajně pachatele okamžitě identifikovali.
Nešlo přitom o první útok na zpěváka – už před dvěma lety se jej jiní vězni pokusili zabít. Tehdy ho několik spoluvězňů drželo v cele jako rukojmí, fyzicky jej napadli a pobodali. Zásah ostrahy trval přibližně šest hodin.
Britský hudebník Ian Watkins, někdejší frontman skupiny Lostprophets, zemřel ve vězení. Podle BBC měl osmačtyřicetiletého zpěváka, který si odpykával 35letý trest za sexuální zneužívání dětí, usmrtit spoluvězeň. Watkins byl umístěn ve věznici Wakefield na severu Anglie. „Dnes ráno (v sobotu) v 9:39 byla policie přivolána zaměstnanci věznice HMP Wakefield, kteří nahlásili napadení vězně,“ uvedla policie Západního Yorkshiru. „Na místo dorazily záchranné složky a muž byl krátce nato prohlášen za mrtvého.“ Deník Daily Mail pak zveřejnil informaci, že Watkins zemřel na masivní ztrátu krve poté, co mu útočník podřízl krk. Strážní údajně pachatele okamžitě identifikovali.