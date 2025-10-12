12. 10. Marcel
Pedofilní rocker Ian Watkins byl zavražděn. Ve vězení mu spoluvězeň podřízl krk

Ian Watkins
Ian Watkins (2010)Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Bývalý frontman britské skupiny Lostprophets Ian Watkins zemřel za mřížemi. Zpěvák, který si odpykával 35letý trest za sexuální zneužívání dětí, podle britských médií podlehl vážným zraněním po útoku spoluvězně ve věznici Wakefield. Hudebník, jehož případ v roce 2013 šokoval svět, čelil ve vězení útokům opakovaně.

Britský hudebník Ian Watkins, někdejší frontman skupiny Lostprophets, zemřel ve vězení. Podle BBC měl osmačtyřicetiletého zpěváka, který si odpykával 35letý trest za sexuální zneužívání dětí, usmrtit spoluvězeň. Watkins byl umístěn ve věznici Wakefield na severu Anglie. „Dnes ráno (v sobotu) v 9:39 byla policie přivolána zaměstnanci věznice HMP Wakefield, kteří nahlásili napadení vězně,“ uvedla policie Západního Yorkshiru. „Na místo dorazily záchranné složky a muž byl krátce nato prohlášen za mrtvého.“ Deník Daily Mail pak zveřejnil informaci, že Watkins zemřel na masivní ztrátu krve poté, co mu útočník podřízl krk. Strážní údajně pachatele okamžitě identifikovali. 

Nešlo přitom o první útok na zpěváka – už před dvěma lety se jej jiní vězni pokusili zabít. Tehdy ho několik spoluvězňů drželo v cele jako rukojmí, fyzicky jej napadli a pobodali. Zásah ostrahy trval přibližně šest hodin.

Manipulativní a nebezpečný sexuální predátor

Ian Watkins byl odsouzen v roce 2013 po přiznání k třinácti bodům obžaloby, které zahrnovaly mimo jiné sexuální zneužívání dětí, pokus o znásilnění kojence, výrobu dětské pornografie či navádění k znásilnění. Soud jej označil za „přiznaného a odhodlaného pedofila. Soudce John Royce při vynesení rozsudku uvedl, že Watkins byl „manipulativní a nebezpečný sexuální predátor, který zneužíval vlastní slávu k uspokojení svého chtíče. Podle soudních záznamů zpěvák často páchal své činy pod vlivem drog.

Bývalá prostitutka a někdejší Watkinsova přítelkyně Joanna Majicová později médiím sdělila, že policii varovala už v roce 2009. „Jela jsem rovnou na policii v Jižním Walesu a podala stížnost, ale oni mě ignorovali a řekli, že potřebuji důkazy. Varovala jsem je, že tento muž může být nebezpečný pro malé děti, ale myslím, že mě považovali jen za potížistku,“ řekla deníku Daily Mail.

Watkins se přiznal k pokusu o znásilnění a sexuálnímu napadení dítěte mladšího třinácti let, ovšem samotné znásilnění popřel. Jeho odvolání proti výši trestu soud v roce 2014 zamítl. Spolu s ním byly odsouzeny i dvě ženy – oddané fanynky kapely Lostprophets, které mu umožnily zneužít jejich malé děti. Jedna dostala trest 14 let, druhá 17 let vězení.

Vzestup a pád Lostprophets

Ian Watkins byl hlavním zpěvákem rockové skupiny Lostprophets, v níž působil od jejího vzniku v roce 1997 až do jejího rozpadu v roce 2013. Kapela vznikla ve waleském Pontypriddu, kde Watkins studoval a původně hrál na bicí, žánrovým zaměřením kombinovala alternativní rock, nu metal a punkové prvky, čímž se odlišovala od tehdejší britské rockové scény. Jejich debutové album The Fake Sound of Progress, které vyšlo v roce 2000 se stalo kultovním hitem. 

Lostprophets se stali jednou z mála britských kapel, které prorazily i v USA během éry nu-metalu (vedle Linkin Park či Papa Roach). Jejich album Start Something, vydané v roce 2004, dosáhlo platinového statusu a singl Last Train Home se dostal do amerických i britských hitparád. Kapela byla častým účastníkem festivalů jako Reading & Leeds nebo Warped Tour, a hrála i po boku Metallicy či Deftones.

Po zatčení Watkinse v roce 2012 kapela okamžitě přerušila činnost a všichni členové se od něj veřejně distancovali. V roce 2014 založili novou skupinu No Devotion, jejíž debutové album Permanence (2015) bylo přijato velmi pozitivně – snad i proto, že se hudebníci chtěli „očistit od minulosti.

Zdroj: BBC.com, Daily Mail, iDnes.cz, Wikipedia

