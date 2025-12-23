Zpěvák David Kraus, jeden ze synů moderátora Jana Krause se pokouší jít tak trochu proti proudu. Ruch hlavního města vyměnil za klid venkova a rád by utekl i shonu digitálnímu. Jenže to se podle jeho slov ukázala jako daleko větší problém než si původně myslel.
Paranoidní David Kraus si balí mobil do hadru a bojí se odposlouchávání
Zpěvák David Kraus sám sebe vždycky označoval za milovníka moderních technologií. Jenže jak se zdá, to se změnilo a on se začal bát toho, co technický pokrok může způsobit.
Zpěvák David Kraus, jeden ze synů moderátora Jana Krause se pokouší jít tak trochu proti proudu. Ruch hlavního města vyměnil za klid venkova a rád by utekl i shonu digitálnímu. Jenže to se podle jeho slov ukázala jako daleko větší problém než si původně myslel.
„Město jsem odstranil tím, že jsem se z něj odstěhoval. A tím, že jsem se z něj odstěhoval, tak jsem zjistil, že vlastně, když člověk dneska pracuje, tak ta doba se změnila od Covidu v tom, že čím dál tím víc práce je na tom mobilu,“ řekl Kraus v pořadu eXtra Host. Podle zpěváka se z telefonů stalo zlo. „Úplně se z toho stalo zvířectvo…V tý zrychlený době to nabralo ještě dvojitý otáčky a už je to fakt na palici. I na mě, kterej miluju technologie,“ říká zpěvák, který dříve sledoval všechno, co se na trhu objevilo.
„Vždycky jsem je používal jako jeden z prvních. Vždycky jsem měl nejlepší mobily, počítače, technologie. Teď už jsem si řekl a dost. Tady už je toho na mě opravdu moc,“ dodal s tím, že za velké nebezpečí považuje sběr dat o uživateli. „Ten algoritmus je udělanej tak, že vás neustále sleduje. Sleduje to, co sledujete, co posloucháte, celej váš život a díky tomu vás pořád ten telefon otravuje," myslí si David a prozradil, jak se s tím on osobně vypořádal.
„Ve výsledku mám dva telefony, mám jeden telefon, kde mám na esemesky, rodinu, fotky, a to je ten důležitý. Mám ho u sebe furt.“ A pak je tu ten druhý. „Koupil jsem si čínský telefon, do nějž jsem si dal všechny tyhle sajrajty. Tam mám jenom tyhle věci. Nemám v něm kartu a mám ho zabalený do hadru, ten telefon,“ šokoval svými slovy, která se vzápětí pokusil vysvětlit. „On vás odposlouchává, i když je vyplej. Já ho mám zabalený. Pak si ho vždycky zapnu večer přes vlastně tenhle telefon si zapnu internet do toho druhýho, podívám se, kdo mi psal na Instagram, na WhatsApp, apod… a zase ho vypnu,“ uzavřel téma.