Hudební editor, scenárista, dramaturg a producent Jan Adam strávil po boku Karla Gotta neuvěřitelných třiatřicet let. „Odzbrojoval mě vlastně neustále humorem, anekdotami, názory na koloběh světa, na historii, politiku,“ vzpomínal Jan Adam v rozhovoru pro server iDnes. Ačkoliv byl jeho tajemníkem, stal se zároveň součástí Gottova světa plného hudby, cestování, přátelství a drobných rituálů.
U příležitosti pátého výročí úmrtí mistra vydal Adam spolu s Míšou Remešovou knihu Příběhy skryté za písněmi KG. „Knížku jsem napsal s Míšou Remešovou a byl to i její nápad ji vydat. S Karlem jsme toho oba moc zažili,“ řekl. Vzpomínky čerpali z cest, které se s Gottem staly legendární. „Byli jsme společně i v New Yorku a Moskvě. Dopřával nám nejen ty hudební, ale i kulinářské zážitky,“ vylíčil Adam.
Jejich vztah byl postavený na vzájemném respektu a klidu, který se neokázale projevil v každodenních drobnostech. Adam věděl, že se na Gotta může spolehnout, a opačně. Obdiv a loajalita nebyly jen slova; osvědčily se i ve chvílích, kdy se Adamův život zvrtl do „první ligy“ pití a přinesl pár malérů. Místo výčitek přicházelo Gottovo tiché krytí přešlapů a snaha udržet věci pohromadě.
Společně strávili tolik času, že se nevyhnuli ani ostrůvkům napětí. Gott, podle slov Adama, nesnášel špatné zprávy, ale když přišly, dostal je bez příkras. Občas vybuchl, zvýšil hlas, ale vztek mu nikdy nevydržel dlouho a nezůstával po něm hořký dým. Horší byly chvíle, kdy ztišil hlas a zpřísnil, tehdy bylo jasné, že je skutečně zle.
Odchod, který se u Gotta neodpouštěl
Jan Adam se v magazín Téma otevřeně rozpovídal i o napjatých vztazích, které ho nakonec přiměly odejít z pozice, kterou jinak lidé běžně neopouštěli. Podle jeho slov byla situace složitá především po vstupu Ivany Gottové do Karlova profesního života. „Ona zkrátka chtěla vstoupit do toho dobře rozjetého vlaku, ale neměla s tím absolutně žádné zkušenosti, a mnohdy navrhovala úplné blbosti. A mnozí lidé, aby si to u ní nerozlili, jejich řešení přehráli na někoho jiného nebo se k tomu prostě nepostavili čelem. Což platilo i pro Karla,“ uvedl Adam. Tvrdí, že zpěvák s přibývajícím věkem ztrácel energii se prosazovat: „Jak stárnul, ztrácel samozřejmě energii a sílu jí vzdorovat.“
Dal výpověď i navzdory tomu, že takový krok byl v Gottově týmu neobvyklý. „Ono to nebylo běžné, výpověď přece dával Gott, dobrovolně se od něj neodcházelo. Řval na mě, že jsem horší než ti nejhorší američtí právníci, které on, jak jsem mu tehdy taky řekl, tak obdivoval,“ zavzpomínal. Dotkl se i spekulací o negativních článcích mířených na Ivanu. „Bylo to smutné, hořké. Ivana byla přesvědčená, že negativní články, které se o ní objevovaly v tisku, jsou moje práce, a přesvědčovala o tom i Karla. A ten pak na její popud obvolával redakce, křičel na novináře a byl jim pro smích, protože Ivana stála vedle něj a napovídala mu, co má říkat.“
Přesto Adam na závěr uznává i přínos Ivany Gottové: „Nicméně v každém případě si Ivany ohromně vážím za to, jak se o Karla v závěru života skvěle postarala,“ dodal.
