„Udělali mi tím velkou radost, protože mají opravdu povedené děti. Ten mladý Bouček, to je konec. Tak chytrý dítě, a navíc hezký! Hezký po mámě a chytrý po tátovi – to je ideální kombinace,“ smála se v neděli ráno Jiřina Bohdalová, která si oslavu svých 94. narozenin podle svých slov nesmírně užila.

Nešetřila chválou ani na dceru Jakuba Prachaře. „A Prachařova Mia, ta už je větší, a je taky krásná, bude to holka do nepohody,“ dodala s úsměvem herečka, která má k dětem blízko. „Mám děti moc ráda, a ony mě – přestože jim rodiče od malička pouští moje pohádky. I když se nakloním do cizího kočárku a řeknu něco tím svým nakřáplým hlasem, děti se hned usmívají. Asi v něm mám něco, co je přitahuje,“ uzavřela s dojetím.