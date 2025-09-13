Ondřej Brzobohatý vzpomíná na tátu. Po 13 letech má jeho číslo stále v telefonu

Ondřej Brzobohatý na Instagramu zveřejnil vzpomínku na svého otce – přidal i snímek obrazovky mobilu se starým kontaktem. Napsal k němu: „Už třináct let si nedokážu/nechci tvoje číslo vymazat z telefonu,“ a dodal, že na něj v poslední době hleděl stále častěji.
V příspěvku popsal, jak si v duchu přehrával, že číslo vytočí a uslyší známý hlas: „Představuju si, že to číslo vytočím a ty to zvedneš. Respektive, vzhledem k tvému vztahu k moderním technologiím, mi to nejprve ‚zvedneš‘ zmáčknutím červeného tlačítka, takže se ti dovolám až napodruhé a dost možná až napotřetí, ale zaručeně, když už se konečně spojíme a ty mě ve sluchátku uslyšíš, mi řekneš: ‚Nazdar, kamaráde!‘,“ připomněl s úsměvem. Současně zdůraznil, že ačkoli měl kolem sebe blízké přátele i manželku Danielu, vztah s otcem pro něj byl nenahraditelný. Připsal i slova díků: „Tvůj nadhled, humor a tvoje životní zkušenosti, který jsi se mi vždy snažil předávat ve chvíli, kdy jsi vycítil, že bych je mohl konečně pochopit a něco si z nich vzít,“ uvedl Ondřej.
Připomněl také tátovy povahové rysy, které si cenil nejvíc: „Tvoje dobrota, velkorysost a srdečnost, která v tvým srdci nakonec vždy přemohla nasranost a křivdu. Doteď čerpám z mnoha tvých pravd a mouder, ale i tak je toho tolik, o čem bych s tebou pořád potřeboval mluvit a na co mi nikdo nedokáže líp odpovědět, jak ty.“ Představil si i to, jak by jejich hovory vypadaly dnes: „Sice by ti bylo dnes už 93, a dost možná bys už vypadal jak Clint Eastwood, ale furt by ti to pálilo a pokec s tebou by vydal za deset terapeutů. Probírali bychom ženský, divadlo, muziku i politiku. Kecali bychom o životě a ty bys byl jednou pacifistický, jindy kategorický a někdy bys přiznal, že nevíš, co si o tom či onom myslet. Smáli bychom se a na závěr si řekli, že se máme rádi.“
Na závěr přidal symbolický pozdrav: „Na konci dnešního telefonátu bych ti i popřál všechno nejlepší k tvým 113. narozeninám a ty bys mě s láskou poslal do prdele. Chybíš mi…“ Následné reakce ukázaly, že se s jeho bolestí ztotožnila řada fanoušků i kolegů. Herečka a zpěvačka Eva Burešová se přidala s vlastní zkušeností: „Ondrášku, úplně ti rozumím. Mam takhle číslo babičky, kam občas píšu, když je mi ouvej. Před pár měsíci jsem tam v nějakém rozpoložení zavolala… a už to zvednul nový majitel toho čísla. Bylo to divné…“
Herecká legenda Radoslav Brzobohatý zemřel 12. září 2012 – pouhý den před osmdesátými narozeninami. Příčinou byla prasklá výduť břišní aorty. Ačkoli byl převezen do nemocnice, lékaři už nedokázali jeho život zachránit; na pražském IKEMu boj o něj trval 41 minut.
