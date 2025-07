Obamovi promluvili o krizi v manželství a možnosti rozvodu

O tom, jak to s jejich manželstvím vypadá, se Barack Obama a jeho žena Michelle Obama rozpovídali v podcastu IMO, který bývalá první dáma spolu moderuje se svým bratrem. „Vzala mě zpátky!“ zavtipkoval první černošský prezident. „Bylo to chvíli nejisté,“ dodal s tím, že drby o konci jejich manželství se k němu nedostaly až do doby, než se ho na to začali ptát fanoušci.