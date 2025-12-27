Bývalá první dáma USA Michelle Obamová se v posledních dnech objevila v talk show Jimmy Kimmel Live a okamžitě na sebe strhla pozornost – dorazila v přiléhavých tyrkysových šatech s průsvitnými rukávy a její viditelně štíhlejší postava znovu rozjela internetové spekulace, zda nemá užívat lék na hubnutí Ozempic. O těchto dohadech psal i britský Daily Mail.
Obamová rozvířila řeči o Ozempicu. Pak prozradila, že se měla s Reinerovými vidět v den jejich vraždy
Jenže v pořadu zaznělo i něco mnohem vážnějšího. Obamová promluvila o tragické smrti režiséra Roba Reinera a jeho manželky Michele Singer Reinerové – a uvedla, že se s nimi měla spolu s Barackem Obamou setkat právě v den, kdy byli nalezeni mrtví. „Měli jsme se s nimi setkat ten večer – včera večer,“ řekla v rozhovoru. Deník The Guardian pak doplnil, že mohlo jít o plánovanou společenskou akci.
Spekulace o Ozempicu se přitom v posledních týdnech přiživily poté, co lidé na sociálních sítích komentovali její proměnu – mimo jiné po zveřejnění záběrů z focení se slavnou fotografkou Annie Leibovitzovou, kde si všimli výraznějšího úbytku váhy. Uživatelé se ptali například: „Má někdo z vás ponětí, jak Michelle Obamová naráz tolik shodila v 61 letech, když je hubnutí pro ženu v tomto věku obtížnější?“ Objevovaly se i poznámky o „ozempickém vzhledu“ a výzvy, aby se k tomu vyjádřila.
Podle stejné vlny komentářů se podobné řeči objevily už dřív – například na jaře, kdy její stylistka Meredith Koopová sdílela snímek, na němž působila štíhleji než dříve. A pozornost pak znovu přitáhla i vánoční fotografie s manželem, ke které Barack Obama připojil přání: „Veselé Vánoce! Michelle a já vám přejeme krásné svátky plné světla a radosti,“ napsal.
V Kimmelově show se Obamová dotkla i politického rozměru celé tragédie – reagovala na příspěvek Donalda Trumpa, který režiséra označil za „šíleného“. Obamová se Reinerových veřejně zastala slovy: „Dovolte mi říct toto: na rozdíl od některých lidí jsou Rob a Michele Reinerovi jedni z nejslušnějších a nejodvážnějších lidí, jaké můžete potkat. Nejsou šílení ani pomatení,“ zdůraznila a dodala, že šlo o lidi, kterým záleželo na rodině, zemi i spravedlnosti a rovnosti.