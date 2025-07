Jiří Krampol nestihl zanechat závěť. Budou dědit synové, se kterými se nestýkal?

„Jirka neudělal žádné strategické rozhodnutí a závěť do konce nedotáhl,“ prozradil Blesku Krampolův manažer a kamarád Miloš Schmiedberger. „Když jsme před rokem či dvěma řešili závěť, Jirka to nedotáhl do konce. Nevím proč, prostě z toho sešlo. Takže netuším, jak to teď dopadne,“ pokračoval s tím, že se tak vše bude řídit pouze literou zákona. „Bude to čistě v rovině zákona. S jeho syny vztahy dopadly neslavně a pak se k jeho jménu hlásí několik nevlastních synů, kteří se sice jmenují po něm, ale otázka zní, jestli to je právoplatné. Když tehdy náš notář zkoumal, koho je oprávněn do závěti napsat, nenašli jsme nikoho,“ dodal Schmiedberger, který patřil mezi ty, kdo Krampola navštěvovali až do posledních chvil.