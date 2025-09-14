Nikol Švantnerová čelí kritice kvůli pleně své dcery. „Styďte se za tyhle komentáře!“, vzkazuje

Modelka jako obvykle sdílela na sociálních sítích několik letních fotografií, mezi nimiž byly i snímky s její dvouletou dcerou Miou. Pozornost části sledujících však upoutal detail na jedné fotce: malá Mia měla plenu.
Miss 2015 Nikol Švantnerová sdílela na sítích letní fotky – i ty s dvouletou dcerkou Miou. Místo očekávaných pochval ale přišla vlna překvapivé kritiky.
Modelka jako obvykle sdílela na sociálních sítích několik letních fotografií, mezi nimiž byly i snímky s její dvouletou dcerou Miou. Pozornost části sledujících však upoutal detail na jedné fotce: malá Mia měla plenu.
Reakce na sebe nenechaly čekat. Z původně „odlehčeného“ komentáře jedné maminky se rychle stala lavina kritiky. Pod příspěvkem se objevily i ostré poznámky typu: „Jako nezlobte se na mě, ale bohužel je už opravdu velká na to, aby měla plenu na zadku. Pohodlnost rodičů. Tečka.“
Nikol nenechala výtky bez odezvy a vysvětlila okolnosti: „Ano, má ji na spaní. Tohle je focené večer, jak můžete poznat podle západu slunce. Styďte se za takové komentáře a určování, kdy je nebo není dítě velké, když neznáte realitu.“ Zdůraznila, že se řídí potřebami své dcery: „Já dávám na potřeby Mii a pokud cítí, že tu plínku chce, tak ji prostě mít bude.“ Dodala také, že podobnou zkušenost má řada rodin: „Vytahuju to tady, protože mi píšete, že to doma máte podobně a že by vás ani nenapadlo, že je to špatně.“
Vlna reakcí jí připadá nepřiměřená. „Mie je dva a půl roku, mně nepřijde úplně velká. Chápu, kdyby jí bylo třeba pět a někdo mi tohle napsal, ale teď,“ uzavřela.
