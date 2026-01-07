Herečka Aneta Krejčíková je maminkou dvou dětí, které má s Ondřejem Rančákem. O svém soukromí moc nemluví, ale už minulý rok prozradila, že se s Rančákem rozešli. Tuto zprávu zveřejnila až v době, kdy už nějakou dobu fungovali odděleně.
"Nikdy jsme spolu neměli mít děti," říká Krejčíková a prozradila důvod rozchodu
Už na jaře loňského roku prozradila herečka Aneta Krejčíková to, že Ondřejem Rančákem netvoří pár. O detailech rozchodu nikdy nemluvila. Až doteď.
„Pro mě je rodina posvátná, a my už nejsme partneři. Ačkoliv spolu vychováváme děti a fungujeme jako rodina, tak jsme to nedali. Ondřej je skvělý táta, ale my nejsme partneři pro sebe. A cítili jsme to už předtím, než jsme měli první dítě. Samozřejmě tam byla i velká láska, ale neměli jsme ten pevný základ,“ prozradila Krejčíková v podcastu Mámy sobě bez dalších podrobností. Sílu promluvit o tomto životním období našla až mnohem později.
„My jsme spolu nemohli být jako partneři a nedá se nic dělat. Asi bych lhala, kdybych řekla, že jsem s tím naprosto vyrovnaná,“ rozpovídala se herečka v podcastu Mezi rolemi, kde na rovinu přiznala, že s Rančákem spolu nikdy neměli mít děti, protože jako osobnosti se k sobě vůbec nehodí. Naznačila také, že to byla právě ona, kdo dal impuls k rozchodu. Jako jeden z důvodů krachu vztahu označila svou kariéru a s tím spojené fungování rodiny. „Bylo to obrovský téma a vlastně pro mě nepochopitelný,“ povzdychla si Krejčíková, která si nedovede představit, že by se vzdala práce.
Přesto pro ni nebylo vůbec jednoduché dlouholetý vztah ukončit. „Já jsem vyrostla v rodině, kde nebylo normální, že žena odchází od muže nebo naopak. Pro mě to bylo moc důležité. A vždycky jsem chtěla partnera, se kterým zestárnu, zvládnu všechno, ale taky se snažím být na sebe hodná, že to tak prostě je lepší,“ svěřila se herečka, která v tu chvíli neudržela slzy. „Někdy to tak je, že člověk musí ustoupit z té své představy o štěstí, aby byl šťastný,“ dodala zlomeně. S Rančákem ale dokázala rozchod ustát důstojně. „Já jsem na nás vlastně pyšná, že i přes to všechno spolu dokážeme jezdit na výlety, trávit čas, Vánoce, dovolené, dělat společně oslavy a být rodina,“ říká Krejčíková, která doufá, že až si v budoucnu najdou nové partnery, budou schopni i nadále fungovat všichni dohromady.