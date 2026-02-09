Vztah zpěvačky Dary Rolins a bývalé fotbalové hvězdy Pavla Nedvěda trvá už několik let. A i když na silvestra roku 2024 Nedvěd poklekl a požádal krásnou Slovenku o ruku, dál se dvojice zatím neposunula. Několikrát se dokonce skloňovala partnerská krize a také možnost Nedvědovy aférky. Jak to tedy se svatbou mají doopravdy?
„Nikdy jsem nesnila o tom, že budu nevěsta,“ říká Rolins, která svatbu s Nedvědem neplánuje
Zasnoubená je zpěvačka Dara Rolins sice už více než rok, ale svatební den je stále v nedohlednu. Nyní promluvila o tom, jak celou věc vnímá a zda doma přípravy vůbec nějak probíhají.
„Nikdy jsem nesnila o tom, že budu nevěsta v bílých šatech. Kdyby ano, tak už jsem čtyřikrát provdaná,“ překvapuje zpěvačka tím, že pokud jde o ni, na veselku nijak netlačí a je spokojená s tím, jak její vztah vypadá. Že její partner poklekl, ji ale potěšilo. „Zároveň mi ale ten krok přišel úplně přirozený v rámci našeho vztahu. Dal tomu punc opravdovosti a toho, že to oba myslíme vážně,“ řekla ve slovenském pořadu Důvěrně. Tam také prozradila, že v přípravách ale nijak nepokročili, a tak je jejich velký den v nedohlednu. „Svatbě nevěnuju moc pozornosti. Spíš když mě na to lidé upozorňují, říkám si: No jo, vlastně svatba, měla bych to říct Pavlíkovi,“ dodala se smíchem.
A přestože se nezabývá plány na svatbu, když se zasní o budoucnosti, Nedvěd tam má své místo. „Hrozně by se mi líbilo žít někde u moře a mít malou kavárničku, kde budu dělat čerstvé croissanty, péct chleba a připravovat dobrou kávu,“ popisuje svou představu klidného „důchodu“. „Vedle by byl dům, ve kterém bych bydlela, kolem by pobíhalo spoustu psů a dětí a my bychom s Pavlíkem jen tak odpočívali na terase a dělali všechno čistě pro radost,“ říká zamilovaně.
Není to ale tak dávno, co se v médiích řešila možnost Nedvědovy nevěry. Když totiž slavil své narozeniny, Rolins byla pracovně pryč a fotografové ho zastihli ve společnosti jiné ženy, se kterou dokonce odešel domů. Rolins to ale nechalo v klidu, tedy aspoň ne veřejnosti na sobě nedala nic znát. „Jsem ráda, že nebyl o svých narozkách sám! Já pracovala na Slovensku a Lola byla na Drakeovi (kanadský zpěvák, pozn. red.) v Miláně. Kamarádi nás naštěstí zastoupili, takže díky za důkaz, že vše proběhlo, jak mělo,“ napsala zpěvačka Blesku poté, co viděla fotografie svého snoubence.