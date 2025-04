"Nikdy jsem neslyšel, že by si stěžovala," říká kněz o Aničce Slováčkové

Veith znal Slováčkovu celý život, byl to on, kdo ji jako malou holčičku křtil. Sledoval tak její boj s nemocí zblízka. „Nikdy jsem neslyšel větu – proč zrovna já? Věděla, že smrtí život nekončí, že je to jen přechod do jeho druhé fáze. V srpnu by jí bylo třicet, tak mladá byla… Bolí to. S Aničkou jsme byli ve spojení celý její život. Psala mi překrásné esemesky, které nikdy nevymažu,“ uzavřel své vzpomínky.