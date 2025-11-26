Herečka Dagmar Havlová v posledních dnech doslova uchvátila veřejnost. Pod jejím nejnovějším videem na sociálních sítích se objevují komentáře typu „Jako rozkvetlá růže“ — a tentokrát to opravdu nepřehánějí. Když se bývalá první dáma objevila na křtu knihy svého dlouholetého přítele a fyzioterapeuta Michala Novotného, přítomní ji prý málem nepoznali. Havlová viditelně zhubla, působila svěže, upraveně a v obličeji zářila energií, která fanoušky nepřestává udivovat.
Neuvěřitelná proměna Dagmar Havlové: štíhlejší, svěží a s úsměvem, který jí ubral roky
Na nejnovější akci vedle tenisových hvězd tentokrát zářila hlavně ona. Dagmar Havlová se objevila na křtu knihy fyzioterapeuta Michala Novotného výrazně štíhlejší, svěží a s úsměvem, který jako by jí ubral roky. „Zbavil mě mnoha bolestí, s nimiž si jiní nevěděli rady,“ vzkázala mu veřejně – a fanoušci se shodují, že takhle dobře už herečku dlouho neviděli.
„Zbavil mě mnoha bolestí,“ říká Havlová
Dagmar Havlová dorazila do Písecké brány v elegantním černém outfitu doplněném kabátem z nepravé kožešiny. Na sociálních sítích předem ujistila kritiky, že se jedná o etickou variantu. „Děkuji, že jsem ho mohla ve svém životě potkat. Zbavil mě mnoha bolestí, s nimiž si jiní nevěděli rady. P. S. Pro rejpaly: na můj kožíšek nebylo použito žádné zvíře,“ napsala herečka na Instagramu.
Podle Havlové jí Novotný pomohl vyřešit chronické potíže, které ji trápily po náročných letech, jež zasvětila herectví, charitativním aktivitám a samozřejmě péči o nemocného manžela, prezidenta Václava Havla. Novotný sám je vyhledávaným fyzioterapeutem, který strávil řadu let v tenisové organizaci ATP a spolupracoval s tenisovými legendami Rafaelem Nadalem či Rogerem Federerem.
Proměna, která zaujala fanoušky i odborníky
To, že Havlová působí v posledním roce viditelně mladistvěji, si všimli nejen fanoušci, ale i stylisté a dermatologové. Podle odborníků je kombinace několika faktorů — redukce váhy, profesionální péče o pleť, práce s fyzioterapeutem a výrazné snížení pracovního tempa — něco, co se na celkové vizáži projeví vždy. Havlová nikdy veřejně nemluvila o drastických dietách. Naopak opakovaně zdůrazňuje, že jejím receptem na kondici je pohyb, správná strava a pravidelná péče o zdraví. V rozhovoru pro ČT v minulosti uvedla, že „bez tělesné harmonie není harmonie duševní.“
V dobré společnosti sportovních hvězd
Křest knihy Michala Novotného přilákal řadu známých tváří. Nechyběl bývalý tenista Tomáš Berdych, sprinterka Nikola Bendová ani moderátor Michal Hrdlička, který dorazil místo manželky Karolíny Plíškové. Atmosféra byla podle přítomných velmi přátelská — Havlová rozdávala úsměvy, objímala hosty a uvolněně si povídala s novináři i přáteli. Společnost jí dělala kamarádka Lenka Viková, se kterou po oficiální části usedla ke stolu a dopřála si dobroty z připraveného rautu.
Návrat Dagmar Havlové na veřejnost
Fanoušci si již delší dobu všímají, že se Havlová objevuje na veřejnosti častěji než v posledních letech. Po zdravotních komplikacích, které v roce 2022 přiznala, a po emočně náročném období spojeném se smrtí jejího manžela, se evidentně vrací do formy.