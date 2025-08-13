Reklama
"Nepomůže to," říká Agáta Hanychová o tom, jak volala milenkám Jakuba Prachaře

Agáta Hanychová a Jakub PrachařFoto: Profimedia
Agáta Hanychová a Jakub PrachařFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Manželství Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře, ze kterého vzešla společná dcera Mia, bylo velmi bouřlivé a plné nevěr z obou stran. Hanychová prozradila, jak reagovala na Prachařovy milenky.

V podcastu, který má Agáta Hanychová společně s kamarádkou Ornellou Koktovou, se nebojí otevírat velmi osobní témata. V poslední epizodě se věnovaly příběhům svých fanynek a jedna z nich se svěřila s tím, že svému manželovi přišla v telefonu na zprávy dokazující jeho nevěru, a prosila obě influencerky o radu, jak se zachovat. A Hanychová se nečekaně otevřela, když prozradila, jak reagovala ona na ženy, se kterými jí byl nevěrný její bývalý manžel, herec Jakub Prachař

Hanychová radí především nekoukat se do partnerova telefonu. Já bych tuhle chybu už neudělala, protože tam vždycky něco najdeš, říká Hanychová. Ornella poradila ještě jednu zásadní věc, a to dotyčnou ženu, se kterou manžel zahýbá, nekontaktovat. Na to ji Agáta překvapila svou odpovědí. Já jsem teda vždycky volala nebo jsem jim psala výhrůžný SMS, jestli jim stálo za to rozbít rodinu. Ale není to k ničemu, vzpomínala na náročné období Hanychová s tím, že ty ženy si ji většinou bez odpovědi zablokovaly. 

Za Kubu jsem volala hodně, ale nedělejte to, k ničemu vám to nepomůže, dodala Agáta. Naprosto otevřeně ale také přiznala, že i ona Prachaře podváděla. Dělala jsem to na truc, protože jsem byla nešťastná. Kubu jsem strašně milovala, ale on na mě tak sr*l, vysmíval se mojí práci, vysmíval se všemu, co dělám, že jsem to dělala proto, abych si zvedla sebevědomí, otevřela se dcera Veroniky Žilkové.  

Pořád jsem ho ale strašně milovala, že i když jsem byla s někým jiným, tak jsem u toho myslela na Kubu, přidala další informaci, kterou svoji kamarádku úplně odrovnala. To jsem ještě neslyšela, že by někdo s milencem myslel na manžela, vybuchla smíchy. Každopádně se obě dvě shodly na tom, že když vás někdo podvedl jednou, určitě to udělá znova.    

