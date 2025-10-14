„Nemoc mi ukázala mou mylnou představu o životě. Nemohla jsem vůbec nic,“ přiznává Ramba

Tereza Ramba letos poprvé detailně popsala loňské onemocnění, které jí převrátilo životní tempo naruby. V rozhovoru pro DVTV uvedla, že zánět mozkových blan ji náhle zastavil a donutil přehodnotit způsob, jakým fungovala – od práce po rodinu. Přestože se dnes cítí lépe, bolesti hlavy jí někdy následky připomenou.
„Zánět mozkových blan mě ze dne na den zastavil,“ svěřila se herečka Tereza Ramba v DVTV. „Mám strašné nároky, na všechno a na všechny, i na sebe, na svůj čas s dětma i čas v práci… a najednou jsem nemohla dělat vůbec nic. Pamatuju si, že v jeden moment pro mě byl největší zážitek to, že se otočím na bok. Sama si dojít do koupelny a umýt se, to byl zázrak," popsala herečka. Podle svých slov do problému sklouzla kombinací extrémního pracovního nasazení a nedoléčených nemocí. Intenzivní natáčení filmu, únava a snaha všem vše „vynahradit“ ji dovedly za vlastní hranice. „U mě to způsobila únava. Já dotočila film Cukrkandl, kterej byl extrémně náročnej a komplikovanej, a já byla hrozně přetažená a jela jsem přes svoje možnosti. Pak jsem měla pocit, že to musím všem vynahradit, takže jsem jela přes ty možnosti dál“ dodala Ramba.
„A tak mě to sejmulo. Abych si odpočinula. Doteď mám občas bolesti hlavy, za který jsem vděčná, protože mi připomínají, jak člověk rychle zapomíná.“
Když do toho připočítala antibiotika a přecházení viróz, následoval kolaps: „A tak mě to sejmulo, abych si odpočinula.“ Akutní fáze trvala zhruba dva měsíce, návrat do běžného režimu pak půl roku; plně stabilně se cítila až po třech čtvrtinách roku.
Z těžké kapitoly si však odnesla jasný vzkaz. „Byla to pro mě obrovská škola,“ řekla Tereza Ramba. „Já jsem si procházela nějakou terapií asi deset let, a tady tohle pro mě bylo vlastně katarzí… a ač to zní absurdně, tak to bylo úplně úžasný. Zjistila jsem, že mám absolutně mylný představy o životě a všechno beze mě vlastně jede úplně normálně dál, což bylo hrozně osvobozující. Nejenom v práci, ale všude.“
Do práce se vrací opatrněji, s delšími pauzami a jasnějším režimem priorit. „Jsou to krásný projekty, ale mezi nimi mám dlouhý pauzy volna. To jsem nikdy dřív nedělala. A mám takovou jednoduchou mantru, že vždycky dělám jenom jednu věc.“ Ramba změnila i každodenní rytmus – méně času u telefonu a počítače, víc péče o sebe a koníčky. „Přeřadila jsem na nižší rychlost, z desítky na šestku.“
VIDEO: „Hlavní postava si sebe představuje jako v reklamě na alkohol,“ vysvětluje Tereza Ramba
