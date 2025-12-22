Po dlouhé době se zpěvačka Dagmar Patrasová ukázala na veřejnosti. Vypravila se na natáčení pořadu Tobogan, kde se vzpomínalo na seriál Arabela, který před pětačtyřiceti lety natáčela a ztvárnila tam postavu ne zrovna hodné princezny Xénie. A přestože své kolegy ráda viděla, neubránila se na pódiu slzám.
"Nemám se na co těšit," vzlyká Dagmar Patrasová po ztrátě dcery
Od smrti zpěvačky Anny Slováčkové uplynulo už více než osm měsíců, bolest její matky Dagmar Patrasové se ale za tu dobu nijak nezmenšila a stále podle svých slov nemá moc pro co žít.
„Bylo to strašně milé a je neuvěřitelné, že už je to pětačtyřicet let. Doufám, že se za dalších pětačtyřicet let setkáme zase, třeba v nebi,“ řekla Super.cz Patrasová, která si nejvíce rozumí se svou seriálovou sestrou, herečkou Janou Nagyovou. „Voláme si, komunikujeme spolu. Teď už je naštěstí i Skype a podobně. Myslím, že Jana je strašně šikovná a čeká ji ještě spousta krásné práce,“ pochválila letitou kamarádku, která se v poslední době vrací před kameru. Sama Patrasová práci zatím moc nezvládá.
„Vzhledem k okolnostem to těžce nesu,“ říká s bolestí Patrasová, kterou čekají první Vánoce bez dcery Aničky. Štědrý den tak prožije se synem Felixem, který sice má dva syny, ti ale budou letos na Vánoce se svými maminkami. „Vnoučata budou s maminkami, ty uvidím až později. A mladý Felix bude u nás doma,“ říká Dáda. Také se svěřila s tím, že netuší, zda bude doma i její manžel Felix Slováček. „Nevím a je to jeho věc,“ dodala rezignovaně. Slováček ale před několika dny prohlásil, že bude na svátky doma. „Nebudeme letos nikam utíkat. Ani do restaurace a ani k moři. Naopak, chceme být tam, kde jsme slavili první Vánoce s Aničkou. A taky půjdeme na Štědrý den na její hrobeček všichni společně zapálit svíčku,“ řekl Blesku.
Přestože má milujícího syna a vnoučata, Patrasová na rovinu přiznává, že na světě nejsou věci, na které by se těšila nebo z nich měla radost. „Nemám. Možná pes a kočka, to jsou miláčci,“ dodala s tím, že domácí mazlíčci jsou to jediné, co jí dokáže dát alespoň malou útěchu.