Herečka Sarah Haváčová se rozhodně nebojí jít proti proudu. Nedávno například vzbudila rozruch oznámením, že vstoupila do řad české armády a že je připravena v případě potřeby klidně i vzít zbraň do ruky a střílet. To bylo pro mnoho lidí nepochopitelné a stejně, možná i víc, šokovaní jsou i nyní po jejím rozhovoru pro magazín Reportér, kde se velmi nevybíravě pustila nejen do lidí s duševním onemocněním.
„Nemám pochopení pro deprese ani pro bezdětné lidi,“ šokuje svými slovy Sarah Haváčová
Herečka Sarah Haváčová je v poslední době v centru pozornosti médií. Nejen díky svému vstupu do armády nebo třeba vztahu s o generaci starším hercem Davidem Prachařem. Nyní i kvůli svým kontroverzním výrokům ohledně psychického zdraví.
„Na lidi, kteří životu říkají ne, se nějak nedovedu naladit. Vím, asi teď působím bezcitně, ale nemám moc pochopení pro deprese a třeba myšlenka na sebevraždu mě vyloženě uráží,“ šokovala svými slovy Haváčová, která si nebere servítky a nemá mnoho pochopení pro lidi, kteří si prochází těžkým bojem s duševní nemocí. A příliš empatie neprojevila ani v okamžiku, kdy přišla řeč na lidi, kteří se rozhodnou, že na tento svět nepřivedou potomka. „Pochopení pro dobrovolný život bez dětí v sobě stejně hledám jen těžko… iracionálně mi vadí, že se někdo vědomě rozhodne nezplodit dítě,“ říká rázně herečka.
Její prohlášení pak budí o to větší rozpaky, když je v současné době partnerkou herce Davida Prachaře. Protože právě jeho nejstarší dcera, influencerka Mariana Prachařová přiznala boj s duševní nemocí, když se v minulosti potýkala s poruchou příjmu potravy. „Stála jsem na pokraji toho do problému s jídlem spadnout, a možná do něho i trochu spadla,“ řekla před pěti lety Blesku. „Myslela jsem si, že jídelníček a nějakej řád mi pomůže a vše se vrátí do normálu, ale zatím se tak nestalo, nebo aspoň ne úplně. Teď jsem zase o pár měsíců později zase o pár kilo lehčí a nemám z toho radost. Hlavně z toho, že jsem lhala sobě i okolí, že už je všechno dobrý…“ projevila lítost Prachařová.
Mnoho lidí její slova obhajuje tím, že je Haváčová silně věřící. „Měla jsem pocit, že každý atom Sarah Haváčové je součástí jednoho velkého celku, který je z nás a v nás a my z něho a v něm,“ líčí herečka jeden z klíčových momentů, který ji k víře přivedl. „Pocítila jsem obrovskou bázeň ze stvoření a z toho, že tady stojím v tuhle chvíli na tomhle místě, že žiju a dýchám,“ dodala. Další ale poukazují na to, že ani náboženské vyznání není omluvou pro slova, která mohou spoustě lidem velmi ublížit.