"Nechápu, proč princ Harry lže," říká bývalý královský komorník

Princ HarryFoto: Reuters
Kateřina Potyšová
Přestože královská rodina velmi dbá na to, aby soukromé věci zůstaly za zdmi jejich paláců, v jejich okolí se pohybuje spousta lidí, kteří některé informace vynesou na světlo světa.

V září se na pulty knihkupectví dostává knihy Můj pozoruhodný život v královských službách, jejímž autorem je Grant Harrold, který jako komorník prince z Walesu (dnešní král Karel III.) a královny Camilly, princů Williama a Harryho působil téměř dvacet let. Do jejich služeb nastoupil v roce 2004, kdy rodina procházela velmi těžkým obdobím. Tehdejší princ Charles se netěšil velké popularitě a jeho budoucí žena Camilla na tom byla ještě hůř. Byli rodina. V době, kdy jsme tam přišel, to byla skutečně semknutá rodina. A proto mě mrzí, že Harry řekl některé věci, které ve své knize řekl. Protože já si to tak nepamatuji, říká Harrold k tomu, co králův mladší syn princ Harry říká a napsal ve své knize Náhradník.

Tam Harry například popisoval, ze se s bratrem snažili otci jeho druhou svatbu rozmluvit. To však podle bývalého komorníka není pravda. „Současný král byl v ten den nejšťastnější, jakého jsem ho kdy viděl. William a Harry se z toho svazku také zdáli být upřímně šťastní. Karel a Camilla letěli po civilním obřadu rovnou do Birkhallu na Balmoralu a my všichni šli ven, abychom jim zamávali. A všichni jsme se smáli, když jsme viděli, že William a Harry vyzdobili auto nápisem ‚Just Married‘,“ zavzpomínal na veselou historku s tím, že Harry s Camillou vždy skvěle vycházel.

Nerozumí ani obvinění ze strany Harryho, že Camilla měla být osobou, která donášela smyšlené historky médiím, aby si vylepšila svůj obraz u veřejnosti. „Nikdy jsem ho takového neviděl, takže když jeho kniha vyšla, byl jsem šokován. Je to prostě zvláštní. Zesnulá královna pronesla ohledně Harryho a Meghan velmi dobrou poznámku, že vzpomínky se mohou lišit. Nevím, co se mu honilo hlavou, ale z mého pohledu a z toho, čeho jsem byl svědkem, vím jen to, že si Harry a Camilla rozuměli. Podporoval svého otce, podporoval i ji, trávili spolu čas jako rodina, jezdili spolu na výlety a dělali spolu věci,“ popisuje Harrold vztahy v jedné z nejsledovanějších rodin světa. 

V jeho knize se čtenáři mohou těšit i na pikantní historky o zesnulém princi Filipovi, manželi královny Alžběty II. Ten byl známý tím, že si nikdy nebral servítky a jeho humor byl opravdu velmi břitký. Osobitou poznámku si neodpustil ani v den svatby prince Harryho s Meghan Markleovou. „Jakmile byly všechny formality za námi, sledovali jsme, jak šťastný pár a poté i ostatní členové královské rodiny vycházejí z kaple. Když pak vyšel ven princ Filip, otočil se ke královně a řekl: Díky, že to je ku*va za námi!“

