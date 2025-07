(ne!)ZÁVISLÁ: „Školní trauma mě poznamenalo," říká Lenka Vlasáková

Oblíbená herečka Lenka Vlasáková je maminkou čtyř dětí. K jejich výchově chtěla přistupovat víc intuitivně a dopřát jim to, co sama jako malá neměla. A to nejen jako rodič, ale také i tím, kam je umístí do školy. Věděla, že cestou klasického školství jít nechce. Sama si pamatuje, že z toho přístupu měla trauma.