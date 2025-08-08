"Na další miminko jsem stará," říká Hanychová s tím, že se bojí, že by bylo nemocné

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita patří mezi nejsledovanější páry českého šoubyznysu a společně vychovávají tři děti. A zatímco Dopita by rád rodinu ještě rozšířil, Hanychová to rázně odmítá.
Agáta Hanychová je maminkou tří dětí, které má se třemi partnery. Nejstaršího syna Kryšpína má se současným manželem Miroslavem Dopitou a otci mladších dcer jsou herec Jakub Prachař a zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup, s nímž se soudí kvůli péči o jejich dceru Rozárku. Na první pohled to tak vypadá, že s počtem děti musí být spokojení. Jenže to tak není.
Dopita totiž touží po dalším miminku. „Mirek by dítě chtěl, ale já ne. Jsem stará už. Když vidím, jaké průšvihy se rodí teď… Mít tři zdravé děti v dnešní době je zázrak. Jsem ráda za to, co mám, a tím jsem skončila. Nebudu pokoušet štěstí,“ má jasno Hanychová v tom, že další dítě nebude. Po čtyřicátém roku věku matky totiž prudce stoupá riziko zdravotních komplikací a možných vrozených vad dítěte a to influencerka za žádnou cenu nechce riskovat. S jejími argumenty nakonec souhlasí i manžel.
„Chlap musí vždy chtít. Každý chlap by měl říct, že chce. Pak má ale vzít rozum do hrsti a říct, že jich máme docela dost,“ dodal se smíchem v rozhovoru pro web Expres.cz, kde mimo jiné mluvili o tom, čemu se věnuje jejich společný čtrnáctiletý syn. Kryšpín totiž zcela propadl rybaření. „Rybaří už od tří let,“ říká Hanychová s tím, že je vděčná, že má takový koníček, protože díky němu i nastupující puberta probíhá naprosto v klidu.
Stinnou stránkou tohoto sportu jsou však finance. „Je to strašně drahý,“ říká Agáta s tím, že jen základní prut se může vyšplhat na patnáct tisíc. Tisíce měsíčně pak její syn utratí za návnady a další komponenty. K nedávným narozeninám se rodiče Kryšpínovi rozhodli udělat radost a koupili mu zájezd od Španělska na sumce. Hanychová prozradila, že dárek je vyšel na 150 tisíc korun.