Terence Hilla proslavily snímky Jestli se rozzlobíme, budeme zlí! či Sudá a lichá, v nichž exceloval po boku Buda Spencera. Se svým pozdějším hereckým kolegou a přítelem se přitom potkali už mnohem dříve jako kluci v plaveckém oddíle. Herec, jemuž v českém znění propůjčil hlas Pavel Trávníček, miluje knihy, klasickou hudbu a dobré jídlo. Zbožňuje jablka, která s oblibou jedl i před filmovými kamerami.
"Myslím, že jsem byl lepší než Bud," tvrdí Terence Hill. Nikdy se prý nepohádali
"Dostal jsem list s dvaceti jmény a během jednoho dne jsem se musel pro jedno rozhodnout. Vybral jsem si jméno Terence Hill," odhalil herec vznik svého pseudonymu. Rodilý Benátčan, jenž dnes žije střídavě v Itálii a Spojených státech, oslaví 29. března sedmaosmdesáté narozeniny.
Dětství v Německu
Narodil se v Benátkách italskému otci a německé matce jako Mario Girotti. Až o mnoho let později se stal slavným jako Terence Hill. Celá rodina se v roce 1943 přestěhovala do Drážďan, kde v únoru 1945 zázrakem přežila bombardování. Pro šestiletého chlapce to byl velmi silný zážitek. „Máma mě vzala za ruku a utíkala se mnou někam do sklepa. Všude strašné rány. Bylo to hrozné. Naštěstí jsme bydleli v okrajové čtvrti, takže náš dům zůstal nezasažen, ale na něco takového se nedá zapomenout,“ zavzpomínal po letech.
"První část života je pro člověka určující. Matka na mě tehdy mluvila německy a výrazy jako 'půjdeme spát' nebo 'miluji tě' jsem vždycky lépe vnímal v němčině než třeba v italštině, nebo dokonce angličtině."
Dětství v Německu
Narodil se v Benátkách italskému otci a německé matce jako Mario Girotti. Až o mnoho let později se stal slavným jako Terence Hill. Celá rodina se v roce 1943 přestěhovala do Drážďan, kde v únoru 1945 zázrakem přežila bombardování. Pro šestiletého chlapce to byl velmi silný zážitek. „Máma mě vzala za ruku a utíkala se mnou někam do sklepa. Všude strašné rány. Bylo to hrozné. Naštěstí jsme bydleli v okrajové čtvrti, takže náš dům zůstal nezasažen, ale na něco takového se nedá zapomenout,“ zavzpomínal po letech.
"První část života je pro člověka určující. Matka na mě tehdy mluvila německy a výrazy jako 'půjdeme spát' nebo 'miluji tě' jsem vždycky lépe vnímal v němčině než třeba v italštině, nebo dokonce angličtině."
Manželka
V roce 1967 při natáčení filmu Bůh odpouští, já ne! se Terence Hill poznal s Američanku Lori Zwicklbauerovou. Vzali se a žili spolu v Římě, kde se jim v roce 1969 narodil syn Jesse. V roce 1973 se pak rozhodli adoptovat Rosse, malého chlapce z bavorského dětského domova.
Smrt syna
15. leden 1990 se do Hillovy rodiny zapsal černým písmem. Jejich syn Ross se s kamarádem Kevinem Lehmannem vracel do školy. Auto, v němž jeli, dostalo smyk a narazilo do stromu. Ross zemřel na místě, jeho kamarád Kevin po převozu do nemocnice. Ze ztráty syna se herec nikdy úplně nevzpamatoval. V roce 2010 mu navíc zloděj ukradl peněženku, ve které měl synovy fotografie a dopisy od něj. „O peníze mi nejde. Ale prosím, vraťte mi vzpomínky na mého syna,“ žádal v médiích. Pachatele nakonec opravdu obměkčil a věci dostal zpět.
Velký parťák
"Jako kluci jsme oba závodně plavali. A oba ve stejném klubu Lazio Řím. Myslím, že já byl tehdy lepší než Bud," vtipkoval Hill o svém partnerovi Budu Spencerovi, jehož pravé jméno bylo Carlo Pedersoli a jenž se dokonce v plavání dvakrát účastnil olympijských her. Znovu je osud spojil v roce 1959, kdy si zahráli ve filmu Hanibal. Na place se tehdy ještě nepotkali, to až v roce 1967. Dlouhé roky pak tvořili naprosto nerozlučnou filmovou dvojici.
Pseudonym
Pro osudový film Bůh odpouští, já ne!, kde poznal budoucí manželku a také odstartoval kariéru s Budem Spencerem, si musel na nátlak producentů vybrat pseudonym. "Dostal jsem list s dvaceti jmény a během jednoho dne jsem se musel pro jedno rozhodnout. Vybral jsem si jméno Terence Hill. Líbilo se mi, a navíc má stejné iniciály jako jméno mé matky," vysvětloval před lety volbu jména, které mu připomíná maminku Hildegard Thiemeovou.
Kariéra
Poprvé se modrooký hoch objevil před kamerou už ve dvanácti letech. To debutoval ve filmu režiséra Dina Risiho Prázdniny s gangsterem. Přestože největší slávy dosáhl ve dvojici s Budem Spencerem, se kterým natočil například Malý unavený Joe (1972), Jestli se rozzlobíme, budeme zlí! (1974) či Sudá a lichá (1978), oba dva natáčeli také samostatně. V případě Terence Hilla to byly například filmy Podivné dědictví, Mé jméno je nikdo nebo Pan Bilion. V roce 1984 debutoval také jako režisér, a to komedií o výstředním faráři Don Camillo, kde hrál i hlavní roli, stejně jako ve westernovém Šťastném Lukovi.
Mayovky
V roce 1964 ho režisér Harald Reinl obsadil do třetího westernu natočeného podle Karla Maye, Vinnetou - Rudý gentleman. Zahrál si pak ještě ve třech filmových mayovkách. Ovšem ne už v režii Reinla. Spekulovalo se o tom, že to bylo proto, že během natáčení Rudého gentlemana měl Hill krátký románek s režisérovou ženou Karin Dorovou, jež ve filmu ztvárňovala Ribannu.
"Neměl jsem tam nikdy žádnou velkou roli, ale byla to zajímavá zkušenost. A až teď si uvědomuji, že jsem vlastně tehdy sekundoval legendám. Pierre Brice a Lex Barker si totiž jiné označení nezaslouží," zavzpomínal Hill.
Ztráta přítele
Když v roce 2016 Bud Spencer zemřel, přišel Terence Hill nejen o kolegu, ale také o přítele. "Když se k sobě s Budem přiblížíme, jako by něco cvaklo a začne zábava," říkal s tím, že se během své spolupráce nikdy nepohádali.
Dvojníci
Úspěch spaghetti westernů, kterými Spencer s Hillem prosluli, inspiroval další dva italské herce – Antonia Cantafora a Paula L. Smithe, kteří se stali jejich dvojníky. Vytvořili sérii filmů, z níž jsou nejznámější Šimon a Matouš jedou na Riviéru a Šimon a Matouš: obchodníci s diamanty.
Spokojené stáří
Dnes žije Terence Hill se svojí manželkou Lori střídavě v italské Umbrii a americkém Massachusetts. Kromě své ženy a rodiny miluje knihy, klasickou hudbu a dobré jídlo - špagety s kečupem nebo cibulový steak. Má rád také jablka, která s oblibou jedl i před filmovými kamerami.