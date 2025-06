"Myslím, že hulení je super a zajímají mě houbičky," říká Nikol Moravcová

Marihuanu si dá ráda i se svým manželem Karolem. „My teda hulíme málo, což je hrozná škoda, ale jsme zase zodpovědná máma a s tím dítětem to musíme mít naplánovaný kvůli hlídání a tak,“ vysvětlila v podcastu, kde se na názoru na lehké drogy shodla s Onellou Koktovou, jež by byla pro legalizaci, zatímco Agáta Hanychová je striktně proti. „Chemický drogy jsou zlo na psychiku. Nikdy jsme nebyla moc na kokain, protože ten to dá sebevědomí a jako halooo, to já nepotřebuju. A vidím, jak ten kokain neudělal dobrý věci i třeba s lidma ze šoubyznysu,“ zamýšlí se Moravcová, která se jinak ale experimentování nebrání. „Mega mě zajímají houbičky,“ říká otevřeně.