Muzikálová hvězda Monika Sommerová je podruhé těhotná

„Jsem ve třetím měsíci a stejně jako s Rozárkou se cítím skvěle a moc si to užívám,“ svěřila se radostně Monika Sommerová, kterou diváci znají z muzikálů jako Bídníci, Čarodějka, Doktor Faust nebo Mamzelle Nitouche. „Za pár týdnů bychom měli vědět pohlaví a jsme napnutí jako strunka. Míša už má tři holčičky, tak by bylo fajn, kdyby to byl chlapeček, taková třešinka na dortu. Ale hlavně ať je to zdravé dítě, to je nejdůležitější,“ dodala pro Super.cz s tím, že už teď se na nový přírůstek těší.