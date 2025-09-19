Ikona počasí
"Musíme se stabilizovat, dcera mi pomáhá," říká Svoboda rok od smrti manžela

Petra Svoboda a Ondřej Křivka
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Minulý rok v květnu prožila moderátorka Petra Svoboda obrovskou tragédii, kdy při projížďce na kole zemřel její manžel Ondřej Křivka. Od té doby zůstala sama na výchovu dvou nezletilých dětí.

Reklama

Těžkou životní etapou už více než rok prochází televizní moderátorka Petra Svoboda. V květnu zemřel její manžel Ondřej Křivka, se kterým má syna Eduarda. Kromě toho má také starší dceru Rachel. S těmi teď zůstala sama. Chod rodiny tak musí mít precizně naplánovaný i kvůli své nepravidelné práci na směny.

svatba
svatba

„My jsme měli léto strašně pečlivě naplánované a díky tomu jsme si ho užili. Byli jsme v zahraničí a trávili jsme čas i v Česku. Já mám Čechy moc ráda, když je léto, skoro mi přijde škoda odjíždět někam k moři,“ říká Svoboda, která má ještě pár volných dní před sebou. Před sychravým podzimem s rodinou pravidelně utíká k moři. Tradičně jezdíme v listopadu a letos vyrážíme do Dubaje,“ prozradila moderátorka webu eXtra.cz, která má od letošního září školou povinné obě děti. Začátek roku prý ale proběhl bez problémů. 

„U nás to nebylo hektické, protože už nejsme žádní začátečníci,“ řekla Svoboda, jejíž dcera je na mezinárodní škole, kde v devátém ročníku už v podstatě nastoupila na střední, kde za pár let složí maturitu. Eduard nastoupil na základní školu, kde Rachel studovala dříve. „Šel na stejnou základní školu, kam chodila jeho sestra, takže jsme věděli, co nás čeká,“ pochlubila se dvojnásobná maminka s tím, že má ale strach z domácích úkolů z matematiky. „Dcera pomáhá a musím říct, že když vidím všechny ty úkoly z matematiky, tak na ni hodně spoléhám. Asi bude jediná, kdo Edouškovi s tou matematikou pomůže. Já nejsem úplně matematický typ,“ přiznala sebekriticky.

Reklama

A i když na první pohled působí vyrovnaně, je pro ni těžké udržovat chod domácnosti bez manžela. „Moje budoucí plány jsou velmi jednoduché – věnovat se rodině a práci a stabilizovat se takovým způsobem, abychom byli spokojení a aby hlavně děti prospívaly,“ říká upřímně a přiznává, že někdy je opravdu hodně unavená. „Já moc neodpočívám. A když už si chci odpočinout, tak mi to vlastně ani nejde,“ říká. Když si ale chvilku najde, volí přírodu a pohyb. „Nabíjí mě klid a zeleň. A samozřejmě být s lidmi, které mám ráda.“

