"Musíme se stabilizovat, dcera mi pomáhá," říká Svoboda rok od smrti manžela

„U nás to nebylo hektické, protože už nejsme žádní začátečníci,“ řekla Svoboda, jejíž dcera je na mezinárodní škole, kde v devátém ročníku už v podstatě nastoupila na střední, kde za pár let složí maturitu. Eduard nastoupil na základní školu, kde Rachel studovala dříve. „Šel na stejnou základní školu, kam chodila jeho sestra, takže jsme věděli, co nás čeká,“ pochlubila se dvojnásobná maminka s tím, že má ale strach z domácích úkolů z matematiky. „Dcera pomáhá a musím říct, že když vidím všechny ty úkoly z matematiky, tak na ni hodně spoléhám. Asi bude jediná, kdo Edouškovi s tou matematikou pomůže. Já nejsem úplně matematický typ,“ přiznala sebekriticky.