„Musela jsem na terapie,“ říká o zkušenostech s opatrovnickým soudem Burešová

Kromě toho má v poslední době také další, zcela odlišné starosti. A sice to, že ji trápí sluch. „Už ani nevím, koho se na to mám zeptat, ale řeknu vám to takhle. Už delší dobu mám problém s ušima. Prostě mi blázní. Píská mi v nich, hučí, občas přestávám slyšet,“ svěřila se na svém profilu na sociálních sítích. „Poslední tři týdny mi začalo hučet v uchu. Je to, jako když jste doma a o dvě ulice dál někdo bagruje, a vy pořád slyšíte ten tón, to dunění,“ popsala svoje potíže. „Teď jsme byli pár dní v Miláně a vůbec se to nedělo. Vrátila jsem se domů a je to zpátky, a to velmi intenzivně. Říkala jsem si, jestli tu někde není nějaký přístroj, který vydává zvuk a slyším ho jen já. Ale není. Je to prostě v mojí hlavě a v pravém uchu,“ zoufá si zpěvačka, která ale pravidelně i kvůli své profesi dochází na ORL a všechny testy jsou dle lékařů v naprostém pořádku. „Už mi z toho hrabe,“ uzavřela nešťastně.