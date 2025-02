Téměř šest milionů sledujících na Instagramu nechápe, že si Kerolay Chaves, ještě několik dní zpět nenašla partnera. „Bojí se mého zadku. Je na ně příliš svalnatý. Dokonce mi bylo řečeno, že jim tím shazuji sebevědomí. Nedává to smysl,“ svěřila se Kerolay Chaves. „Muži mi píší, že mě obdivují, ale za partnerku by mě nechtěli,“ uvedla influencerka a přiznala, že ji trápí neustálé obhajování před muži. „Nejdřív mi svaly pochválí a vzápětí podotknou, že na ženu je to moc,“ doplnila.