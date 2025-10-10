10. 10. Marina
Monika Absolonová v slzách. Její milovaný Jonáš má nádor. "Dlouho tu nebude," říká

Hotel The Grand Mark , Štefan Margita křest cd Andělé strážní , Monika Absolonová
Monika AbsolonováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Zpěvačka Monika Absolonová se svěřila svým sledujícím, že prožívá velmi těžké období. Tento týden si od lékaře vyslechla, že její čtyřnohý parťák Jonáš umírá.

Za rok bude zpěvačce Monice Absolonové padesát. Tohle jubileum se chystá oslavit velkolepým koncertem, na který už jsou v prodeji vstupenky. Ty jdou na odbyt velmi dobře, ale radost, kterou by měla cítit, se velmi rychle vypařila. „Já dneska nejsem úplně fešanda, ani nejsem veselá,“ začala své vyprávění ve stories na svém profilu na Instagramu. 

"Vytáčí mě k nepříčetnosti," říká Monika Absolonová o soudech a střídavé péči

Celebrity

„V mým životě je všechno hezký vykoupeno trápením,“ popsala smutnou realitu svého života a následně vysvětlila, co tím má na mysli. „Mám z prodeje lístků velkou radost, ale pochopitelně, stejně jako vy, mám v životě i nějaké starosti. Některé s vámi sdílím a jiné ne, ale tuhle bych asi měla, protože si myslím, že budu ještě smutnější – doufejme, že ne brzy,“ začala a bylo vidět, že se jí derou do očí slzy.

„Náš labradorský retrívr Jonáš byl dnes u pana doktora a zjistilo se, že má nádor. Takže tady s námi nejspíš příliš dlouho nepobude,“ prozradila informaci, která ji zdrtila. Z jejích slov se dá usuzovat, že lékaři uznali, že už pro čtyřnohého pacienta nemohou nic udělat a konec je neodvratný. „Já se snažím, abych mu ten život zpříjemnila. Prosím vás, nepište mi, já vím, že se to změnit nedá, stačí, že na něj budete myslet,“ poprosila Absolonová o to, aby jí její fanoušci dopřáli klid a ona nemusela číst žádné zprávy, byť by byly dobře myšlené.

Zdroj: Instagram

