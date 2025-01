Připouští také, že se vrátí do světa randění a že zájem mužů o ni je už teď. „Je to, jako kdybych nemohla chodit ven, protože se budu bát, že mě srazí auto. Zájemců je spoustu. Tak uvidíme, kdo se objeví, nebo neobjeví, jestli ještě budu šťastná. Ale já věřím, že jo,“ dodává s tím, že věcí, která jí pomohla se s rozvodem vypořádat, je i vědomí, že pro záchranu manželství udělala všechno, co mohla.