Andrea Kalivodová i po rozchodu bydlí pod jednou střechou s expartnerem. Kvůli dětem

Na rovinu však přiznává, že ne všechno šlo úplně bez problémů. „Hladce to tedy minulý rok rozhodně nebylo. To je ale zkrátka vývoj, všechno je to normální a přirozené. Z mé strany to vždy půjde hladce. Už to mám vyřešené a nebudu dělat nikdy žádné problémy, schválnosti, nepříjemné nálady, neslušnosti nebo nerespekt. Musím říct, že jsem si musela teď hodně vybojovat pozici s dětmi, protože tam to jde přirozeně. Oni jsou tři sparťani, mají fotbal a tak vůbec. Já na tom musela hodně zamakat. Dokázala jsem určité hory překonat, dokázala jsem přeplavat nějakou tu řeku a už mě jen tak něco nepoloží. Opravdu je to tak," říká s tím, že spokojenost synů Adriana a Sebastiana je pro bývalé partnery na prvním místě. I proto našli netradiční model bydlení.