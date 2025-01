„Nejsem žena ze Suchdola a nebudu hnojit," rýpe Feuereislová po rozchodu do Agáty

Ta totiž vede se Soukupem vleklou sodní bitvu o jejich společnou dceru Rozárku. Jenže jak se zdá, Feuereislová nemá v úmyslu Hanychové v jejím boji nijak pomoci.

Nerozešli jsme se ve zlém, nemám zapotřebí do něj kopat a kydat na něj špínu. Svým způsobem ho mám pořád ráda, jen nemám ráda lež, to, když mi někdo tvrdí, že je svetr modrý, když vidím, že je růžový. Veřejné zostuzení je už moc. To už tolerovat nebudu. Neuškodila by mu určitá sebereflexe,“ řekla Feuereislová pro eXtra.cz.