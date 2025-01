"Přestanu být služka," říká Veronika Žilková s tím, že dřív se mužům podřizovala

Koncem roku ukončila i vztah s hudebníkem Josefem Holomáčem. A pokud bude mít v budoucnu nějakého dalšího partnera, bude se k němu chovat jinak než dřív. "Já jsem se rozhodla, že moje předsevzetí na nový rok je, že třeba chlapovi už nikdy nebudu dělat oblíbené jídlo. Já už to budu vždycky dělat jenom dětem. Rozhodla jsem se, že v roce 2025 přestanu být služka," říká rázně. "Mám pocit, že na ty chlapy delegujeme své štěstí. Myslíme si, že stačí, když těm mužům splníme, co mu vidíme na očích, ale tak to není. On se do těch našich očí dívá z naprosto jiných důvodů," nedělá si Žilková o mužích iluze.