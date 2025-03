"Mladí dnes touží po jiných věcech než se s někým pomilovat," říká Vanda Hybnerová

Velkým tématem současnosti je klesající porodnost. Svůj názor na to, proč tomu tak je, má i herečka Vanda Hybnerová. „Myslím, že velký vliv na to má ten virtuální svět kolem nás. Já když jsem byla ve věku dnešních teenagerů, tak jsme chodili normálně na rande někam ven, chodili jsme do kavárny, do vinárny, tancovat,“ myslí si Hybnerová.