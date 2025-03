„Mirka maminka opustila, když byl malý,“ říká Agáta Hanychové o své tchyni

„Tam je to složitý, protože Mirka opustila jeho maminka, když byl malej, takže ho vychovával táta a on se s mámou nebaví. Já se s ní bavím, protože je to babička Kryšpína, a Kryšpín tam byl v létě na prázdninách,“ zodpověděla Hanychová otázku jednoho z fanoušků podcastu. Zároveň dodala, že Dopitova starší sestra, její švagrová Jana Dopitová, s maminkou také udržuje kontakt. „Je to takový prostředník ve spojení celé té rodiny. Já jí zavolám třeba na Vánoce a tak a Kryšpín tam jezdí na ryby, protože má chatu na Orlíku,“ říká Agáta.