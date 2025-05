Meghan odmítá hraběcí titul pro Archieho: Nechce, aby mu někdo říkal „blb“

Archie už díky svému dědečkovi, králi Karlu III., nese titul princ. V budoucnu by navíc měl po otci automaticky zdědit titul hraběte z Dumbartonu. Přestože název tohoto skotského hrabství pochází z gaelského Dún Breatainn (Pevnost Britů), v angličtině slovo dumb znamená „hloupý“ nebo „blbý“ – a právě to Meghan velmi vadilo. „Tak to ne. Mému synovi takhle nikdo říkat nebude,“ měla podle autora Toma Bowera, který o ní napsal knihu Revenge (Pomsta), reagovat Meghan, když jí titul oznámil sir Thomas Woodcock při konzultaci ohledně královských titulů.