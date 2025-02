Mateřství jí sluší: Lily Collins se pochlubila fotkami s miminkem od náhradní matky

Emily a její manžel Charlie McDowell se dali dohromady v roce 2019. Oba pocházejí z uměleckých rodin – Charlie je synem herečky Mary Steenburgen a herce Malcolma McDowella, zatímco Emily je dcerou zpěváka Phila Collinse a jeho druhé manželky Jill Tavelman. Zásnuby oznámili v roce 2020 a o rok později se vzali.

Charlie, který vlastní produkční společnost, v rozhovoru pro magazín People prozradil, co ho na práci s manželkou nejvíce baví. „Ať vyprávíme jakýkoliv příběh, je ohromně vzrušující moct pracovat se svým partnerem. Je to opravdu nevšední zážitek. Lidé nás varovali a my nevěděli, co čekat. Dopadlo to ale skvěle a spolupráce nás ještě více spojila,“ řekl.