Marta Skarlandtová podstupuje paliativní léčbu rakoviny plic a nepřeje si oživovat
Bývalá televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se už více než půl roku potýká s diagnózou rakoviny plic, která už metastázovala. Ona však odmítá drastickou léčbu a učinila i zásadní rozhodnutí do budoucna.
Poté, co Marta Skarlandtová podstoupila paliativní léčbu rakoviny plic, se kterou se potýká, je už zpátky v domácím ošetřování. „Ani jsem si nepřipadala, že jsem v nemocnici,“ zhodnotila svou hospitalizaci a pochválila to, na jak vysoké úrovni u nás paliativní péče je.
„Na kvalitě života mi vlastně neubylo,“ řekla hlasatelka Blesku. „Právě podpůrná a psychologická péče, když vám sdělí takovou diagnózu, je strašně důležitá,“ dodává s tím, že její jediná dcera Linda se takové péči profesionálně věnuje. Sama Skarlandtová se netají tím, že si za svůj současný zdravotní stav může z velké části sama tím, jaký vedla životní styl. „Vím, že jsem si rakovinu vykouřila,“ přiznala v minulosti pragmaticky. A se stejně chladnou hlavou přistupuje ke své léčbě.
„Já bych třeba nikdy neřekla, že bych se rozhodla pro chemoterapii, je mi sedmdesát sedm let. Můj muž měl před šesti roky také rakovinu plic, chemoterapií procházel a nebylo to hezké,“ myslí si Marta. Odmítá také umělé udržování při životě. A aby její rozhodnutí nikdo nezpochybnil, právně ho ošetřila. U notářky sepsala tzv. dříve vyslovené přání. „Když se něco stane, ušetřím rodinu rozhodování, zda mě mají, nebo nemají odpojit od přístrojů,“ popsala.
Ke stavu své maminky se vyjádřila i jediná dcera Linda. „Mámy by měly být nesmrtelné. Když jsem byla v týmu, který se o ni staral, musela jsem se oprostit od osobních pocitů, bylo to těžké,“ posteskla si. „Má osmnáctiletá dcera Laura se teď k mámě nastěhovala, aby se postarala. Mají ještě spolu s fenkou Airin dámský klub, který jim kazí jen kocour,“ dodala s úsměvem a vědomím, že o maminku je dobře postaráno.