Marta Kubišová odchází do důchodu. Na veřejnosti už ji prý zpívat neuslyšíte

Legendární zpěvačka Marta Kubišová v sobotu večer naposledy veřejně zazpívala ve Velkém sále pražské Lucerny. Koncert byl zasvěcen 55. výročí zákazu jejího vystupování a podle pořadatelů šlo o její poslední živé „sbohem“ publiku – nové album ani jednotlivé písně už nechystá. „Během kariéry jsem zažila tolik, že si dnes už opravdu mohu dovolit mít klid,“ svěřila se Kubišová producentovi Petru Větrovskému, který s ní vedl před koncertem rozsáhlý rozhovor.
Kubišová svou pěveckou dráhu oficiálně ukončila 1. listopadu 2017 – v den svých 75. narozenin – a následně přidala jen několik výjimečných vystoupení (mj. v roce 2019 při připomínce 30 let od listopadu 1989 nebo v roce 2022 u příležitosti osmdesátých narozenin). Její poslední studiové album Soul vyšlo v roce 2017. Aktuální „rozloučení“ v Lucerně tak na tuto linii navázalo a završilo ji.
„Skončila jsem v pětasedmdesáti letech a nelituji toho. Přijde mi, že tehdy přišel ten správný čas říct si dost. Člověk nemůže být celý život jen na cestách a na pódiu. Překvapivě se mi po vystupování ani jednou nezastesklo, asi i proto, že jsem během kariéry zažila tolik, že si dnes už opravdu mohu dovolit mít klid. Přesto jsem si nechala pár výjimek. Slíbila jsem, že pokud nastane nějaká zvláštní příležitost, třeba výročí nebo významná událost, ráda se objevím. A tak teď vystoupím v Lucerně, kde na závěr koncertu zazpívám. Je to symbolické gesto a takové poděkování lidem, kteří mě celou dobu provázeli,“ uvedla Marta Kubišová.
Symbolika večera se opírá i o dějiny. Po roce 1968 se Kubišová stala terčem normalizačních zásahů, v roce 1970 jí byl zakázán veřejný umělecký projev a skupina Golden Kids se rozpadla. Její píseň Modlitba pro Martu se po devatenácti letech zákazu znovu rozezněla v listopadu 1989 a stala se jedním ze symbolů sametové revoluce. I proto se právě Lucerna – místo řady jejích klíčových návratů – stává dějištěm posledního vystoupení.
Na dotaz, zda neuvažuje o nové nahrávce, reagovala Kubišová jednoznačně: „To mě opravdu ani na chvíli nenapadlo. Pořád vyhlížím ten vysněný důchodový klid, a on pořád nepřichází, dokonce ani teď, když už mi je skoro třiaosmdesát. Natočit novou desku by znamenalo spoustu zkoušení, nahrávání, velké soustředění…, a na to už se necítím. Myslím, že vše podstatné jsem už nazpívala, a dnes se spíše snažím konečně si užívat obyčejného života, i když to pořád není tak jednoduché, jak jsem si představovala,“ sdělila.
Nabídek na koncerty přitom neubývá, zvlášť na podzim. „Nabídek opravdu chodí hodně, a nejvíc vždycky v listopadu, kdy mám narozeniny, a navíc se blíží výročí listopadu 1989. Každý rok si říkám, že si na ten měsíc vypnu telefon, protože je toho opravdu hodně. A jestli mi to dělá radost? Upřímně, spíš už ne. Dřív možná ano, ale dnes se pořád těším na ten vytoužený důchod, na to, že budu mít konečně klid a čas jen pro sebe,“ dodala Kubišová před sobotní Lucernou, kde spolu s dalšími hosty zazněly i její klíčové písně.
