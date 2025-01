Leoš Mareš se po měsíci vrátil na sociální sítě. Na charitu daroval přes milion korun

Moderátor Leoš Mareš i letos dodržel tradici, kterou založil v roce 2015 a kterou nazval DobroDen. Ten připadá vždy na 29. ledna. Akce spočívá v tom, že za každého svého sledujícího na Instagramu pošle jednu korunu vybrané charitativní organizaci či projektu. "Celý rok usiluješ o to, aby byl počet sledujících co nejvyšší, a jednou za rok za to zaplatíš 'daň'. Vnímám to jako daňovou povinnost v pozitivním slova smyslu," řekl Mareš v rozhovoru pro magazín Forbes.