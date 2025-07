Současný majitel Marek Brodský ale do Kytlice už v podstatě nejezdí a také by si rád koupil větší byt v Praze. To jsou tak pádné důvody proto, aby dal chalupu k prodeji. To mu schvaluje i sestřenice Vlastimila Brodského, zpěvačka Petra Černocká. „Ono je to všechno těžké. Kytlice už není to, co bývala. Lesy mizí, všechno je rozježděné traktory, takže člověk nemá chuť ani jít na houby,“ řekla deníku Aha!.