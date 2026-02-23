Herečka Lucie Benešová je maminkou čtyř dětí, nejstaršího syna Luciána má s bývalým partnerem, hercem Filipem Blažkem, další dvě děti – syna Štěpána a dceru Laru – má se současným manželem Tomášem Matonohou. Čtvrté dítě, dcera Sára, je osvojená. Z dětského domova si ji domů přivedli, když bylo holčičce osm let. Kvůli své zkušenosti s pěstounskou péčí má na ústavní výchovu opuštěných dětí velmi vyhraněný názor.
Lucie Benešová jde proti proudu. „Nerušte dětské domovy,“ říká po osvojení dcery
Ústavní péče dětí je v poslední letech ve společnosti velké téma. A zatímco řada známých osobností se zasazuje o to, aby byly ústavy zrušeny herečka Lucie Benešová má zcela opačný názor.
S nápadem osvojit si dítě si herečka pohrávala už dlouho. „Myšlenku adopce jsem měla v hlavě už od základky. Když jsem byla malá, tak mi babička říkala, že jsem samaritánka, ale nevěděla jsem, co to znamená,“ říká s úsměvem. Velmi silným impulzem pro ni bylo její vlastní mateřství, kdy jí bylo líto, že ne všechny děti dostávají tolik lásky jako miminko, které držela v náručí. K realizaci ale došlo až v manželství s Matonohou. „Tomáš žije hlavně pro děti, je to stoprocentní otec, chválí svého muže v podcastu Mámy sobě. Do prostředí opuštěných dětí se dostala díky kolegyni Nele Boudové, která v té době jezdila do dětského domova v Plzni, kde si brala děti do hostitelské péče.
„Dala mi kontakt na paní ředitelku, té jsem zavolala a ona mě s celou rodinou pozvala na vánoční besídku. Po cestě domů autem jsme se já, Tomáš a Lucián, Štěpána jsme nechali doma, protože tomu byl rok, rozhodli. A Lucián úplně vzadu křičel, že ano. Snažila jsem se mu vysvětlit, co všechno to bude znamenat, ale on se tak moc radoval. A nevadilo mu ani, když jsem řekla, že to musí být holka, že třetího kluka fakt nechci,“ zavzpomínala herečka. „S Tomášem jsme ještě šli na víno to všechno probrat, dodneška si pamatuju, jak jsme tam seděli a já mu říkám, že o tom vážně uvažuju, a co on na to. A on mi řekl větu – kdo jinej než my,“ podělila se o dojemný okamžik.
Díky tomuto kroku, kdy si vzali do pěstounské péče osmiletou holčičku, mají velmi blízký vhled do této problematiky. V rozhovoru vysvětlila také rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí, což byl právě jejich případ a týká se většiny starších dětí. „Kdo nadává, že ten proces je těžký, tak já oponuju, že je to dobře. Je to těžká věc si osvojit dítě a je dobře, že si zájemce prolustrují,“ říká rázně Benešová. „Zaplaťpánbůh za dětský domovy. Lidi, kteří se v tom trochu vyznají, ví, že dětský domovy jsou nezbytný. A to, že se teď někde protestuje – zrušme je a dejme všechny děti do rodin, tak já na to říkám, že to nejde. Tam je tolik dětí, který by si nikdo nevzal, tolik dětí, který opravdu potřebujou ústavní péči. Modlím se za dětský domovy, aby byly, ale i za lidi, který si vyzobnou pár dětí k sobě domů. Vidím do toho trošku víc než někdo, kdo řekne pojďme to zrušit a vezmeme si je všechny domů, osm cikánků, to bude paráda. Ono to tak úplně není,“ nebojí se jít názorově proti proudu herečka.