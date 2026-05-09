Poté, co se na veřejnost dostaly informace o údajných fyzických útocích miliardáře Richarda Chlada na jeho bývalou partnerku Liu Balanovskou, začali lidé na sociálních sítích řešit i jeho současnou manželku Annu-Marii Kánskou. Dcera Veroniky Kánské, známé jako Blažena z komedií Slunce, seno…, žije po Chladově boku několik let a navenek dvojice dlouho působila jako spokojený pár. Nově zveřejněné detaily z minulosti ale u fanoušků vyvolaly obavy.
Lidé mají strach o manželku Richarda Chlada. Po svědectví expartnerky se ptají, zda je Anna-Marie v pořádku
Po zveřejnění detailů o údajných útocích Richarda Chlada na expartnerku Liu Balanovskou se pozornost veřejnosti obrátila i k jeho současné manželce Anně-Marii Kánské. Dcera herečky Veroniky Kánské se k situaci nevyjádřila, fanoušci ale na sociálních sítích neskrývají obavy a ptají se, zda je v pořádku.
Lidé se bojí o Annu-Marii
Richard Chlad, podnikatel a mecenáš strany Motoristé sobě, tvoří s Annou-Marií pár zhruba šest let. Před třemi lety se vzali na Maledivách a na veřejnosti obvykle vystupovali jako harmonická dvojice. Jenže po zveřejnění informací o jeho minulém vztahu s modelkou Liou Balanovskou se pozornost obrátila právě k jeho současné manželce.
Podle Blesku jsou nejméně jeden útok nožem a dvě rány pěstí do obličeje popsány také v protokolu floridských policistů, kteří tehdy na místě zasahovali. Právě tyto informace vyvolaly mezi lidmi silné reakce. „Teď mám normálně strach o jeho ženu,“ napsal jeden z komentujících. Další přidali podobné obavy: „Doufám, že je v pořádku,“ nebo „Tohle jsou strašné informace…“
Někteří lidé navíc začali připomínat i další Chladovy předchozí vztahy a spekulovat, zda se podobné chování nemohlo opakovat. Proto naše redakce proto oslovila jak Annu-Marii Kánskou, tak její matku Veroniku Kánskou. Ani jedna se však k situaci nechtěla vyjadřovat.
Incident na Tenerife
Richard Chlad se v minulosti objevil v médiích také kvůli potyčce na Tenerife. Loni v dubnu se tam na plese porval s jiným Čechem, Vlastou Hájkem. Podle tehdejších informací měl konflikt začít kvůli urážkám na adresu Anny-Marie. Během potyčky měl Chlad omylem zasáhnout i zpěváka Michala Davida.
Tento incident tehdy působil jako vyhrocená hádka, která se odehrála ve společnosti. V kontextu nových informací o Chladově minulém vztahu však část veřejnosti začala podobné události vnímat citlivěji.
Lia popsala strach i stažená obvinění
Držitelka titulu Miss Europe 2016 Lia Balanovská, která vystupuje také pod jménem Lia Kees, žila s Richardem Chladem přibližně dva roky, byť s půlroční pauzou. Podle informací Blesku měla přestávka nastat po incidentu v roce 2019 v Chorvatsku, kde Chlad kotvil svou jachtu. Balanovská tvrdí, že ji tehdy během žárlivé scény napadl tak, že skončila na policii i v nemocnici. Blesk uvádí, že má k dispozici fotografie jejích zranění.
Podle jejích slov jí měl Chlad navíc naházet osobní věci do moře. Po několika měsících odloučení se k sobě ale dvojice vrátila. Vztah definitivně skončil až po dalším incidentu v květnu 2020 v Delray Beach na Floridě. Tehdy Chlada odvedla policie, stíhání však bylo později zastaveno. Podle Blesku k tomu došlo poté, co jeho advokát doručil soudu čestné prohlášení Balanovské, že obžalovaný není vinen z trestných činů, kvůli nimž byl zatčen.
Sama Lia dnes říká, že tehdy jednala ze strachu. „Všechno to je pravda. Bála jsem se, proto jsem vždy obvinění stáhla, v Chorvatsku i pak na Floridě, a odmítla se dál vyjadřovat,“ potvrdila Blesku. Dodala, že se s událostmi dokázala vyrovnat až po letech. „Strach je tady pořád, je to už šest let a já se s tím konečně dokázala vyrovnat,“ uvedla modelka.