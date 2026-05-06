Miliardář Richard Chlad je kontroverzní postavou, spojovanou i s českým zločineckým podsvětím. Stojí také za financováním současné vládní strany Motoristů. Jak se ale ukazuje, jeho minulost obsahuje také temnou kapitolu násilí na ženách. Jen před pár dny média zveřejnila jeho fotografii od amerických úřadů, kde byl v roce 2020 zatčen.
Zmlácená bývalá milenka Richarda Chlada konečně promluvila
Kolem miliardáře Richarda Chlada se rozhořel další mimořádně vážný skandál. Na povrch totiž vypluly detaily několika údajných útoků na jeho tehdejší partnerku, která po letech prolomila mlčení. Mladá žena přiznala, že ze strachu opakovaně stáhla svá obvinění a bála se o vlastní bezpečí. Případ teď znovu otevírá temnou kapitolu podnikatelovy minulosti.
V květnu toho roku zasahovala policejní hlídka v Delray Beach u zakrvácené pětadvacetileté Lii Balanovské. Tu měl napadnout její tehdejší přítel, kterým byl právě Chlad. Podle protokolu na ni měl jít s nožem, dvakrát ji uhodit pěstí do tváře a vyhrožovat jí smrtí. Mladá žena ale odmítla s policií spolupracovat.
„Vzhledem k odmítavému postoji poškozené k součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a při nedostatku dalších nezávislých důkazů nebylo možno ve věci dospět k bezpečnému závěru o vině pachatele,“ píše se v protokolu, kterým policie v červnu roku 2020 celý případ odložila. Jenže to nebylo poprvé, co Chlad svou krásnou přítelkyni fyzicky napadl. Ještě brutálnější případ se odehrál o rok dříve v Chorvatsku.
Podle svědků z okolí páru měla Lia tržnou ránu v obličeji, pohmožděné břicho a prsa, kam ji měl Chlad kopat, a pořezané nohy. K tomu mělo dojít tím, že po ní Chlad měl hodit skleněný předmět. Deníku Blesk tohle všechno potvrdila sama Balanovská. „Ano, je to všechno pravda. Bála jsem se v Chorvatsku i pak na Floridě, proto jsem vždy obvinění stáhla a odmítla se dál vyjadřovat,“ řekla modelka, která už se k téhle části svého života nechce vracet. „Strach je tady pořád, je to už šest let a já se s tím konečně dokázala vyrovnat,“ dodala opatrně.