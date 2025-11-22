Dnes je herečka Kristýna Kociánová maminkou tříletého syna Jakuba, jehož otcem je její partner a herec Ondřej Malý. S ním tvoří pár už několik let, jejich vztah ale zažil lavinu nenávistné kritiky, protože v době, kdy se dali dohromady, tak byl Malý ženatý s herečkou Pavlou Tomicovou, s níž má dospělou dceru. Situace byla o to horší, že Kociánová a Tomicová byly do té doby kamarádky. „Kristýně se svěřoval a ona bezcharakterně využila Malého manželské krize ke svému plánu. Stůj co stůj chtěla dítě,“ uvedl zdroj z produkce seriálu, kde se obě herečky potkávaly.