"Lidé jsou zlí," postěžovala si Kociánová, která odloudila manžela Tomicové

Film Franz měl 24. 9. 2025 premiéru v pražském kině Lucerna.
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Kristýna Kociánová na sebe upozornila nejen svými rolemi v seriálech jako jsou Ordinace v růžové zahradě, Slunečná nebo Přístav, ale také mediálně sledovaným vztahem s hereckým kolegou Ondřejem Malým.

Dnes je herečka Kristýna Kociánová maminkou tříletého syna Jakuba, jehož otcem je její partner a herec Ondřej Malý. S ním tvoří pár už několik let, jejich vztah ale zažil lavinu nenávistné kritiky, protože v době, kdy se dali dohromady, tak byl Malý ženatý s herečkou Pavlou Tomicovou, s níž má dospělou dceru. Situace byla o to horší, že Kociánová a Tomicová byly do té doby kamarádky. „Kristýně se svěřoval a ona bezcharakterně využila Malého manželské krize ke svému plánu. Stůj co stůj chtěla dítě,“ uvedl zdroj z produkce seriálu, kde se obě herečky potkávaly.

Pavla Tomicová
Pavla Tomicová

„V osmdesáti ti budou maturovat.” Tomicová s nadhledem o vztahu bývalého manžela Ondřeje Malého

Celebrity

Dnes už je podle svědectví z jejího okolí Tomicová se stavem věcí smířená. „Bere to už s nadhledem a říká si: V osmdesáti ti budou maturovat, užij si to!“ prozradil jeden z jejích blízkých přátel. Zato Kociánová přiznává, že i když se nenávistné komentáře snaží nepřipouštět, vnitřně ji to zraňuje. „Lidi jsou zlí, moc zlí, ale jen protože nejsou vidět. Myšleno, že je to anonymní. Ono si tam spousta lidí dovolí víc, než kdyby vám to měli říct do očí. Já to zaťukám. Já jsem se na veřejnosti nepotkala s něčím takovým, že by na mě někdo hodil botu. Je to celé bublina, ale pojďme se od toho držet dál. Jsem ráda, že je to nějakým způsobem za námi. Věřím v to,“ svěřila se v pořadu Superchat

Kociánová také prozradila, že navzdory mediálnímu obrazu jejich rodina funguje dobře a její tříletý syn se stýká se svými nevlastními sourozenci. „Teď tady máte fotku mě, Ondry a jeho dcery Anežky, takže já jsem ráda, že jsme v komunikaci s dětmi a máme hezké vztahy s dětmi. Děti se normálně stýkají, jsou to normálně ségra s bráchou.“ pochvaluje si herečka, která se ke své soukromé situaci nechtěla nikdy moc vyjadřovat. 

„Mně to přišlo velmi zbytečné, více se k tomu nebudu vyjadřovat, protože celou tu dobu se držíme toho, že mlčeti zlato, i když to bylo občas těžké, zvlášť po tom porodu. Holt to tak bylo, tak to člověk musí přijmout,“ říká vyrovnaně. Spolu s partnerem si také zařídili nový domov, kde jsou blíže k přírodě, kterou oba často a rádi vyhledávají. „Přestěhovali jsme se na okraj Prahy, i když jsme stále v Praze, ale je nám tam krásně. Jsou tam lesy a možnost být venku, prozradila nadšeně. V rozhovoru se také zmínila o tom, jací jsou rodiče. „Myslím, že Ondřej je minimálně důslednější. Umí houknout a má respekt. Ale oba se snažíme udržovat nějaké mantinely, pochválila svého partnera. 

